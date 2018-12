Manovra, Lega: emendamento contro la tassa sulle auto inquinanti

Abolire la tassa sulle auto inquinanti. E' una delle proposte di modifica al ddl bilancio segnalate dalla Lega in commissione Bilancio al Senato. La misura era stata introdotta nel passaggio alla Camera grazie al Movimento 5 stelle. Ora, con l'emendamento, firmato da tutto il gruppo, si chiede di sopprimere la norma; il costo della modifica è di 156 milioni di euro l'anno per il periodo 2019-2021.

Il sottosegretario all’Economia Laura Castelli nei giorni scorsi aveva fatto sapere che il governo non avrebbe eliminato la tassa sulle auto più inquinanti. «La volontà del governo è quella di tenerla. È nel contratto di governo. Le persone meno abbienti non sono colpite», aveva spiegato nel corso di una seduta lampo della commissione Bilancio della Camera. «C’è stato un dibattito mediatico, ma penso che la norma non sia stata letta in maniera approfondita. Non colpisce né chi ha un’auto vecchia né chi acquista un’utilitaria di piccola cilindrata».

Di Maio in una diretta su Facebook aveva invece annunciato la convocazione di un tavolo tecnico con costruttori e consumatori «per migliorare gli incentivi per l’auto elettrica, ibrida e a metano» assicurando: «Non vogliamo penalizzare le famiglie, e tanto meno creare uno choc al mercato dell’auto». «Non esiste alcuna nuova tassa per auto già in circolazione»