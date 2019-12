Manovra, Lollobrigida: "Il governo blinda il testo, umiliato il bicameralismo"

"Abbiamo appurato che la legge di bilancio arriverà alla Camera blindata. Il governo ci ha detto che non ci sarà possibilità di presentare neanche un emendamento". Così Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera al termine della conferenza dei capigruppo ha spiegato il motivo per cui le opposizioni nella riunione di stasera hanno chiesto e ottenuto dal presidente della Camera di non fissare ancora il calendario d'Aula per l'esame della legge di Bilancio. La capigruppo è infatti stata rinviata a martedì alle 10 "per determinare una congrua tempistica che permetta ai deputati di calendarizzarla in Aula". Per Lollobrigida questa è una "umiliazione del sistema bicamerale a causa della irresponsbailità del governo che non è riuscito a presentare in tempo la legge più importante dello Stato. Gli stessi che umiliano il bicameralismo sono quelli che dicevano di difenderlo".