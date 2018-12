Manovra: Moscovici, al lavoro per evitare sanzioni all'Italia

"Sto lavorando per evitare sanzioni sulla manovra". Lo ha detto il commissario europeo per l'economia, Pierre Moscovici, intervistato dall'emittente radiofonica francese Rtl. "L'Unione Europea - ha sostenuto - sta tentando di trovare la soluzione per evitare sanzioni. Sono fiducioso". "Stiamo lavorando senza sosta per fare in modo che l'Italia realizzi le politiche che desidera rispettando le regole".

Manovra: Moscovici, deficit Francia e' diverso da quello Italia



I deficit di Francia e Italia non sono comparabili. A dichiararlo, intervenendo ai microfoni dell'emittente francese Rtl, e' il commissario Ue per gli Affari economici, Pierre Moscovici. "Ci sono due grandi differenze tra Francia e Italia: in Francia c'e' un'emergenza sociale, misure eccezionali, con un anno di superamento temporaneo. E' consentito dalle regole. Nel caso dell'Italia, esiste una politica di rilancio di 3 anni", ha spiegato Moscovici.