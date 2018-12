Manovra, niente infrazione contro l'Italia.Lo dice l'eurodeputato Pd Gualtieri

Roberto Gualtieri, l’eurodeputato del Partito democratico, a 24Mattino su Radio 24: “Il 19 la Commissione non aprirà la procedura di infrazione contro l’Italia”.

“Noi oggi leggiamo dai giornali che l’Italia avrebbe finalmente accettato questa riduzione dello 0,6 del deficit, che era la massima flessibilità possibile, un’enorme flessibilità concessa all'Italia, ma nelle regole. Se questo fosse vero, credo che il 19 (dicembre, ndr) la commissione non aprirà la procedura di deficit eccessivo.” Lo ha detto l’eurodeputato del Partito democratico Roberto Gualtieri a 24Mattino su Radio 24 con Maria Latella e Oscar Giannino.