Manovra, Palazzo Chigi: "Nessun ritardo, abbiamo fretta sulle riforme"

Manovra, Palazzo Chigi: "Nessun ritardo sulle riforme, abbiamo fretta"

"Non è previsto alcun ritardo delle riforme. Conte ha parlato di 'tempi tecnici' e ha anche aggiunto 'abbiamo fretta, le persone non possono aspettare'". E' quanto precisa una nota della presidenza del Consiglio in merito alle interviste fatte dal premier oggi su alcuni quotidiani.

Manovra: Toninelli:, 250 mln per manutenzione ponti Po

"Lo avevamo promesso e l'abbiamo fatto: in legge di Bilancio abbiamo inserito, durante l'esame in commissione alla Camera, una norma che stanzia le prime risorse necessarie per mettere in sicurezza i ponti sul Po che sono in condizioni di degrado". Lo dice in un post Facebook il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli. "Parliamo di 250 milioni di euro in cinque anni, 50 milioni l'anno, - continua il Ministro - da ripartire tra citta' metropolitane, Province e Anas per la manutenzione dei ponti esistenti e malandati e la realizzazione di nuovi ponti sostitutivi. Ora sta al Parlamento, nei prossimi passaggi della Manovra, voler confermare questa importantissima misura, necessaria per una delle nostre priorita': mettere in sicurezza le infrastrutture che collegano i territori bagnati dai circa 650 km di lunghezza del fiume Po". "La manutenzione dell'esistente e' la prima grande opera di cui il Paese ha bisogno, la nostra, la mia parola d'ordine. E continueremo a lavorare per questo obiettivo" conclude Toninelli.