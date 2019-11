Manovra: Patuanelli, altro che tasse e manette. 23 miliardi in meno di imposte

"Siamo in una fase molto delicata del sistema Paese. Stiamo mettendo a punto una manovra economica molto importante che permetterà di sterilizzare l’aumento dell’Iva per 23 miliardi. Soldi che non dovranno pagare i cittadini e le imprese italiane, dopo l’instabilità generata da una crisi agostana folle, innescata per meri interessi personali". Lo scrive , in un lungo post su Facebook, il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli. E poi aggiunge: "Lasciatemi infine dire una parola su chi sta strimpellando in continuazione l’ennesimo slogan 'tasse e manette': la verità è che ci sono 23 miliardi di tasse in meno, con la sterilizzazione dell’aumento dell’Iva.

MANOVRA: PATUANELLI, 'SERVE ULTERIORE SFORZO GOVERNO PER IMPRESA 4.0 TRIENNALE'

"Il Governo deve fare un ulteriore sforzo: rendere triennale Impresa 4.0, per garantire una rivoluzione stabile del mondo delle imprese". Lo afferma il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli. "Dobbiamo creare una visione, coltivare la fiducia di tutti quegli eroi che creano la ricchezza del nostro Paese, che garantiscono l'occupazione e rendono il made in Italy grande nel mondo. La triennalità di Impresa 4.0 vuol dire crescita, vuol dire abbattimento del debito pubblico, vuol dire futuro sostenibile", dice. Nel suo post, Patuanelli si sofferma sugli "aspetti cruciali" contenuti nella manovra per il Ministero dello Sviluppo Economico: "misure che rappresentano lo scheletro del piano industriale del Paese. Mi riferisco a Impresa 4.0 che sarà riconfermata in ogni suo aspetto, assieme ad altre misure d'incentivazione al tessuto produttivo". "Per Impresa 4.0, in particolare, dobbiamo raccogliere - spiega Patuanelli - le indicazioni del mondo produttivo al tavolo Transizione 4.0, che stiamo per convocare al MiSE, e introdurre importanti novità che possano facilitare una maggior diffusione degli incentivi, una semplificazione degli strumenti di accesso e l'implementazione della premialità per gli investimenti green. Sono aspetti cruciali che dovremo discutere con i corpi intermedi e senza generare alcuno shock: da qui passerà il futuro produttivo e la crescita del nostro Paese". Di qui, argomenta ancora il titolare del Mise, la necessità di un ulteriore sforzo del Governo per rendere triennale impresa 4.0.

MANOVRA: PATUANELLI, 'ORA ITER PARLAMENTO PER ULTERIORI MIGLIORAMENTI'

"Si è chiuso quindi un altro dei 'tempi' in cui viene giocata la partita della Manovra di bilancio. Ora inizia l'iter parlamentare per approntare ulteriori miglioramenti all'impianto". Ad affermarlo è il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, che, in un post su Facebook, sottolinea come il Sistema Paese sia in una "fase molto delicata". "Stiamo mettendo a punto una manovra economica molto importante che permetterà di sterilizzare l'aumento dell'Iva per 23 miliardi. Soldi - dice - che non dovranno pagare i cittadini e le imprese italiane, dopo l'instabilità generata da una crisi agostana folle, innescata per meri interessi personali".

MANOVRA: PATUANELLI, 'NO 'ONE MAN SHOW', PAESE HA BISOGNO DIALOGO E CONTAMINAZIONE IDEE'

"Viviamo in un'epoca in cui cedere alla paura e agli slogan è sempre più facile, un'epoca nella quale si pensa che ci siano eroi buoni da una parte e cattivi ipocriti dall'altra. L'epoca dei 'one man show' che hanno tutte le soluzioni in due parole, possibilmente ben indicizzate su google". Lo scrive il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, in un posto su Facebook. "Invece, credo - evidenzia- che questo Paese abbia bisogno di dialogo, di contaminazione delle idee, della volontà di fare la cosa giusta, sempre e comunque, anche quando tutti ti voltano le spalle". "Possiamo sbagliare, dare alcune cose per scontate o non accorgerci delle malizie altrui, ma - assicura il titolare del Mise - statene pur certi: ce la metteremo sempre tutta e lo faremo sempre nell'interesse dei cittadini. Mai per tornaconto personale. Questo è il MoVimento 5 Stelle. Buon 1° novembre a tutti!"