Manovra, ricorso del Cdx alla Consulta: "Minato il ruolo dei parlamentari"

Un ricorso alla Consulta sulla manovra, perche' con la fiducia e' stata preclusa la discussione in Parlamento, violando la Costituzione. E' quanto annunciato in conferenza stampa dai capigruppo alla Camera della Lega Riccardo Molinari, di Forza Italia Mariastella Gelmini e di FdI Francesco Lollobrigida.

"Faremo ricorso alla Corte Costituzionale - ha spiegato Molinari - per denunciare l'atteggiamento del governo", che ha fatto arrivare alla Camera una manovra blindata, dopo la fiducia al Senato. "Il fatto che il parlamentare non possa presentare emendamenti - ha aggiunto - mina il suo ruolo". "Questa manovra - ha continuato Matriastella Gelmini - forse sara' approvata alla vigilia di Natale ma non e' un regalo per gli italiani, perche' ci troviamo di fronte a 11 miliardi di euro di tasse in piu' e a clausole di salvaguardia che sono state solo rinviate". Per la capogruppo azzurra, "siamo di fronte al superamento del bicameralismo perfetto e all'impossibilita' delle forze di opposizione di emendare il testo per colpa dei ritardi della maggioranza". Per Lollobrigida, "Pd e M5s hanno paura del confronto e fretta di andare in vacanza". FdI, ha aggiunto, si "battera' in ogni sede per fare rispettare i diritti e la Costituzione".