Manovra, Salvini a Juncker: "Parlo con persone sobrie"

"Equiparando l'Italia alla Grecia, il presidente della Commissione europea fa impazzire lo spread. Questa poteva risparmiarsela". Lo ha detto il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini, a Napoli al termine della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. "Prima di aprire bocca - ha aggiunto Salvini - dovrebbe bere due bicchieri d'acqua e smetterla di spargere minacce inesistenti, oppure gli chiederemo i danni". E ancora. "Parlo con persone sobrie, che non fanno paragoni che non stanno né in cielo né in terra" ha risposto alla cronista di Tagadà di La7 che gli chiedeva di commentare le dichiarazioni di "chi nella Commissione europea ha paragonato l'Italia alla Grecia", come fatto dal presidente della commissione, Jean Claude Juncker.

DEF: SALVINI, USANO SPREAD PER COMPRARE NOSTRE AZIENDE SOTTOCOSTO

"In una grande famiglia non ci sono figli di serie A e serie B... Se qualcuno a Bruxelles straparla perchè rimpiange un'Italia precaria e impaurita, magari per poter comprare sottocosto le azienda rimaste in questo paese usando lo spread e i mercati per intimorire, ha trovato il ministro e il governo sbagliati...". Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, oggi a Napoli, ai microfoni di Tagadà su La7.

Manovra, Di Maio: il deficit lo restituiamo l'anno prossimo

"Facciamo un po' di deficit per una volta,non per salvare le banche, ma per non massacrare cittadini eimprenditori. Quelli che dicevano non si puo' fare, oggi dicono che nonsi deve fare. Ma noi il deficit lo restituiremo l'anno prossimo, perche'con i tagli e la crescita abbasseremo il debito". Lo ha detto ilvicepremier Luigi Di Maio parlando della manovra nella conferenza stampadi presentazione delle due proposte di legge di riforma costituzionaleavanzate dalla maggioranza.