Manovra, Salvini: "Ispettori Ue? Mancano solo Derrick e Colombo"

"Arrivano gli ispettori dell'Onu a verificare se siamo cattivi e razzisti, arrivino anche gli ispettori" dell'Ue "al Tesoro, manca l'ispettore Derrick e il tenente Colombo e poi ce li abbiamo tutti". Cosi' il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha risposto a chi gli chiedeva del rischio che arrivino a Roma ispettori mandati da Bruxelles per aprire una procedura d'infrazione contro l'Italia per eccesso di debito.

Manovra, Salvini: "La letterina Ue la accetto da Babbo Natale, non da Juncker"

"La Letterina dalla Ue in cui ci dicono che non possiamo abolire la legge Fornero ? Io la letterina la accetto da Babbo Natale, non da Juncker". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini alla scuola di formazione politica della Lega a Milano.