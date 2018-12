Manovra, Salvini: "Nessuna nuova ecotassa". E sul ritorno con Berlusconi...

"Non ci sara' nessuna tassa sulle nuove auto. Non c'e' nel contratto di governo. Posso dirlo a nome mio e sia del Movimento 5 Stelle che non ci sara' nessuna nuova tassa sulle auto". Cosi' il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha risposto a chi gli chiedeva se nella Manovra economica sia prevista una ecotassa sulle auto piu' inquinanti, di pari passo con gli incentivi con quelle ecologiche, come richiederebbe una misura voluta dal Movimento 5 Stelle. "Un conto e' aiutare le auto non inquinanti - ha spiegato - un conto e' penalizzare chi non puo' permettersi queste nuove auto che costano decine di migliaia di euro".

Governo: Salvini, faro' di tutto per mantenere impegni uno per uno

"Sono uomo di parola. Faccio e faro' di tutto per mantenere uno per uno tutti gli impegni sottoscritti nel contratto di governo. Non voglio andare a casa un quarto d'ora prima di aver realizzato tutti i punti del programma". Cosi' il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, dal palco della Scuola di formazione politica della Lega, parlando della tenuta del governo gialloverde e fugando così le voci giorgettiane del ritorno con Berlusconi. "Nonostante sei mesi di bombardamento, pensa un po', gli italiani continuano ad aver fiducia in questo Governo" ha aggiunto, in riferimento ai risultati dei sondaggi. Poi si e' rivolto agli oppositori: "Scrivano quello che vogliono, minaccino quanto vogliono, noi andiamo avanti perche' il popolo italiano e' con noi".

Salvini: "Abbiamo il dovere di governare bene per tanti anni"

"Siamo in un momento storico molto particolare e abbiamo il dovere di governare bene per tanti anni". Queste le parole di Matteo Salvini, ministro dell'Interno, intervenuto alla scuola di formazione politica della Lega.

Ecotassa: Fico, non entro nel merito. Che Paese vogliamo?

L'ecotassa? "Non entro nel merito dell'emendamento in discussione al Senato, ma tutto dipende da che Paese vogliamo diventare. Dobbiamo dare una prospettiva culturale all'Italia". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, a 'In mezz'ora in piu'' su Rai3.

Manovra: stasera vertice governo. Su ecotassa no braccio di ferro

Intanto stasera è previsto un vertice a palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte, i vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il ministro per i rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro, il titolare dell'Economia, Giovanni Tria, i sottosegretari Massimo Garavaglia e Laura Castelli, anche per affrontare alcuni temi dirimenti sulla manovra. Secondo fonti di Palazzo Chigi, sull'ecotassa non c'e' nessun braccio di ferro. La questione - si fa sapere - verra' affrontata, come sempre, con il dialogo e la mediazione.