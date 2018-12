Manovra, Salvini: "Siamo all'inizio percorso, è la prima di cinque"

"Sono molto felice perché il sì alla manovra che arriverà in Parlamento ci permette di passare dalle parole ai fatti, questa è la prima di cinque manovre: è l'inizio di un percorso". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini a Milano.

Manovra: Salvini, obiettivo 2019 e' ampliare platea flat tax

"L'obiettivo del 2019 e' ampliare la platea" dei beneficiari della flat tax. "Ci lavoreremo il prossimo anno cosi' come per la pace fiscale, non abbiamo la mantella di Batman". Cosi' il ministro dell'Interno e vicepremier, Matteo Salvini, ha aggiunto - oggi in conferenza stampa a Milano - ad una domanda sulla flat tax e sugli obiettivi economici del 2019.

Governo: Salvini, dura 5 anni; no a cambi casacca

"Non ho aggiornamenti su queste grandi manovre". Cosi' il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha risposto a chi gli chiedeva se fosse aggiornato sull'intenzione di Silvio Berlusconi di attirare a destra parlamentari del Movimento 5 Stelle. "Un governo c'e' e dura 5 anni, penso che avra' lunga e proficua vita" ha ribadito in conferenza stampa a Milano, sottolineando: "Anche perche' un governo che nasce sui cambi di casacca non corrisponde alla mia sensibilita' ne' a quella degli italiani".