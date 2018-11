Manovra, Salvini: "Ue non provi a mettere sanzioni al popolo italiano"

Manovra: Salvini, Ue non provi a mettere sanzioni a popolo italiano

"Abbiamo preso atto che le manovre economiche degli ultimi 5 anni applaudite da Bruxelles non hanno fatto bene all'Italia e abbiamo deciso di fare il contrario. Noi andiamo avanti. A Bruxelles continuano a mandare le letterine. Se proveranno a mettere sanzioni contro il popolo italiano, hanno capito male. Noi vogliamo difendere il diritto a sicurezza, lavoro e salute degli italiani e non usciamo da nulla". Lo dice Matteo Salvini, ospite di Giorgio Zanchini a Radio Anch'io su Rai Radio1.

Manovra: Salvini, Flat tax? Non potevamo fare tutto e subito

"Non potendo fare tutto e subito per tutti, per la riduzione fiscale, per la flat tax, siamo partiti dalle partite Iva, dai piccoli, dai dimenticati dai governi precedenti che partivano dai grandi, mentre l'Italia e' fondata sui piccoli. Circa 1,5 milioni di partite Iva potra' pagare gia' dall'anno prossimo un forfait del 15% se fattura fino a 65 mila euro, avendo anche una semplificazione burocratica che non ha mai avuto nella storia. E' la prima di 5 manovre economiche. Saremmo stati dei folli a voler fare tutto per tutti e subito. Il mio obiettivo e' arrivare in casa di tutti, dei lavoratori dipendenti, lavorare sugli scaglioni Irpef... Abbiamo fatto una scelta per ridare fiato ai dimenticati, ai piu' piccoli che tengono in piedi la struttura economica del Paese". Lo dice Matteo Salvini, ospite di Giorgio Zanchini a Radio Anch'io su Rai Radio1 rispondendo a una domanda sulla Flat tax momentaneamente accantonata nella manovr