DEF: SAVONA, SICURO CHE SPREAD NON ARRIVERA' A 400

"Lo spread non arriva a 400, ne sono abbastanza sicuro. Vince il mercato". Lo afferma il ministro per gli Affari europei, Paolo Savona, intervenendo a Porta a porta.

DEF: SAVONA, DRAGHI DOVREBBE ABBATTERE SPREAD

"Draghi dovrebbe abbattere lo spread". Lo afferma il ministro degli Affari europei, Paolo Savona, intervenendo a Porta a porta.

Manovra: Savona, se sfugge spread deve cambiare

"Se ci sfugge lo spread, deve cambiare la manovra". Lo ha detto il ministro per gli Affari europei Paolo Savona a 'Porta a Porta'.

Manovra: Savona, mercati piu' cauti di politica e giornali

"Non c'e' un limite di sicurezza dello spread che ho in mente. Io ritengo che con tutte le critiche che si sono riversate il mercato avrebbe potuto reagire e gli speculatori ne avrebbero approfittato, ma il mercato si e' dimostrato piu' cauto della politica e anche dei titoli dei giornali".

Manovra: Savona, senza sviluppo non c'e' stabilita'

"Fmi e Bankitalia pongono la stabilita' finanziaria come presupposto dello sviluppo. Io ritengo che senza sviluppo non ci possa essere stabilita' finanziaria. Sono due visioni diverse". Lo ha detto il ministro per gli Affari europei Paolo Savona a 'Porta a porta'

Manovra: Savona, lavoro Tria difficilissimo; voglio spingerlo un po'

"Tria fa un lavoro difficilissimo, deve cercare di rendere la manovra quanto piu' vicina alla sua realizzabilita'. Io ho un compito piu' facile, quello di spingere un po'...", ha spiegato Paolo Savona a 'Porta a Porta'

Ue: Savona, prenda la guida del cambiamento

"Tutti vogliono il cambiamento, ma ci sono due forze. Alcuni, come me, dicono che bisogna 'europeizzare' il cambiamento, che l'Europa deve prendere la guida del cambiamento. Altri invece dicono che non c'e' niente da fare e bisogna tornare a livello nazionale". Lo ha detto il ministro degli Affari europei Paolo Savona a Porta a Porta in onda stasera. "Il sovranismo - ha aggiunto - cresce perche' l'Ue non manda i giusti messaggi ai cittadini europei".