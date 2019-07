Manovra, siluro di Berlusconi a Salvini: ”Sconcio generale, litigi continui”

''Questa vicenda rientra nello sconcio generale di litigi continuativi tra i due vicepremier, tra il presidente del Consiglio e loro...''. Ospite del tg4, Silvio Berlusconi critica Matteo Salvini che ha convocato oggi i sindacati alViminale per la manovra economica, provocando la reazione stizzita del premier Giuseppe Conte.

"E' una cosa -avverte il Cav- che non si è mai vista in tutta la storia delle Repubblica italiana, un giorno si dice una cosa, il giorno dopo la si nega... questo governo non è riuscito a completare nulla di importante e positivo e credo che saranno i fatti a costringerlo alle dimissioni. E si faranno nuove elezioni che porteranno sicuramente al governo il centrodestra unito''.

GOVERNO: BERLUSCONI, 'POLITICHE ECONOMICHE UN DISASTRO'

"Le politiche economiche di questo governo sono un disastro, non c'è nulla che funzioni. C'è incapacità e inesperienza totale al riguardo... Siamo ultimi in Europa per la crescita''. Lo ha detto Silvio Berlusconi ai microfoni del tg4. Domani il Cava sarà in Aula a Strasburgo.