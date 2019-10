Manovra, sulla Nadef tiepido ok dei renziani. "Un buon punto di partenza..."

"Avevamo detto che non ci doveva essere aumento di tasse, e così è. Si tratta di un buon punto di partenza, vedremo il lavoro sulla Legge di Bilancio". Con queste parole Ettore Rosato, coordinatore di Italia Viva (la nuova formazione politica di Matteo Renzi) e vicepresidente della Camera, interpellato da Affaritaliani.it, commenta l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri della Nota di aggiornamento al Def.



Potranno esserci cambiamenti in Parlamento alla manovra per il 2020? "Ci mancherebbe altro che il Parlamento non ci lavori", risponde Rosato. Che poi aggiunge: "Il tema non è il Nadef, quanto la Legge di Bilancio che il governo è chiamato ad approvare nelle prossime settimane".