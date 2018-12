Manovra, D'Uva (M5S): "15 miliardi in più per l'economia senza procedura Ue"

MANOVRA, D’UVA (M5S): “15 MILIARDI IN PIU’ PER ECONOMIA SENZA PROCEDURA INFRAZIONE. SUCCESSO STORICO”

“Siamo riusciti ad evitare la procedura d’infrazione confermando tutte le misure espansive contenute nella Manovra. Nel 2019 investiremo 15 miliardi in più nell’economia reale rispetto alle promesse che il governo Gentiloni aveva fatto a Bruxelles", spiega il capogruppo M5S Francesco D’Uva.

E aggiunge: "Grazie ad investimenti pubblici, reddito di cittadinanza e quota 100 stimoleremo la crescita ed inizieremo una seria riduzione del rapporto debito/Pil. Abbiamo dimostrato con i fatti che un dialogo con l’Europa è possibile e che l’austerità non è un destino ineluttabile per il nostro Paese. Non accettiamo critiche dai partiti che negli anni passati hanno eseguito servilmente le politiche di tagli lineari condannando l’Italia a lunghi anni di crisi e stagnazione. Questa Manovra è il primo passo verso un’Italia e un’Europa orientate allo sviluppo e alla solidarietà”.