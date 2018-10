Manovra, vertice Conte-Tria-vicepremier.Sul tavolo le critiche dell'Eurogruppo

Vertice nel pomeriggio a Palazzo Chigi per discutere della nota di aggiornamento del Def in vista della Manovra. Alla riunione erano presenti il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti e il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi.

L'incontro segue il Consiglio dei ministri che si e' svolto giovedi' scorso e che ha varato la Nadef. Il documento che aggiorna il Def con le nuove stime di crescita e gli obiettivi di bilancio non e' ancora stato trasmesso alle Camere. Ieri il ministro Tria ha partecipato alla riunione dell'Eurogruppo a Lussemburgo, a margine della quale ha avuto incontri con i partner europei.

Il titolare di via XX settembre e' rientrato a Roma in anticipo ieri sera e non ha preso parte oggi ai lavori dell'Ecofin. Tria ha riferito a Conte e ai colleghi di governo l'esito dei colloqui con i commissari europei che hanno fatto capire chiaramente che i conti italiani rischiano la bocciatura.



IL TWEET DI CONTE DURANTE IL VERTICE - "Al lavoro per il cambiamento. Tutti insieme avantideterminati con gli impegni presi. La nostra manovra, per la primavolta, mette al centro i cittadini e fa il bene della gente". Così ilpremier, Giuseppe Conte, in un tweet, durante il vertice sulla manovra aPalazzo Chigi. Nel tweet anche la fotografia che raffigura Conte, i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, i sottosegretari all'economia Laura Castelli e Massimo Garavaglia e il sottosegretario alla presidenza del consiglio, Giancarlo Giorgetti. Non partecipa al vertice il ministro degli Affari europei, Paolo Savona, oggi e domani a Strasburgo per incontrare il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, e gli europarlamentari italiani.

Manovra, Salvini a Juncker: "Parlo con persone sobrie"

"Equiparando l'Italia alla Grecia, il presidente della Commissione europea fa impazzire lo spread. Questa poteva risparmiarsela". Lo ha detto il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini, a Napoli al termine della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. "Prima di aprire bocca - ha aggiunto Salvini - dovrebbe bere due bicchieri d'acqua e smetterla di spargere minacce inesistenti, oppure gli chiederemo i danni". E ancora. "Parlo con persone sobrie, che non fanno paragoni che non stanno né in cielo né in terra" ha risposto alla cronista di Tagadà di La7 che gli chiedeva di commentare le dichiarazioni di "chi nella Commissione europea ha paragonato l'Italia alla Grecia", come fatto dal presidente della commissione, Jean Claude Juncker.

DEF: SALVINI, USANO SPREAD PER COMPRARE NOSTRE AZIENDE SOTTOCOSTO

"In una grande famiglia non ci sono figli di serie A e serie B... Se qualcuno a Bruxelles straparla perchè rimpiange un'Italia precaria e impaurita, magari per poter comprare sottocosto le azienda rimaste in questo paese usando lo spread e i mercati per intimorire, ha trovato il ministro e il governo sbagliati...". Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, oggi a Napoli, ai microfoni di Tagadà su La7.

Manovra, Di Maio: Juncker inadatto per suo ruolo

"Juncker non e'adatto a svolgere il ruolo di presidente della Commissione Europea,ormai e' evidente". Lo scrive Luigi Di Maio sul blog delle Stelle doveprotesta: "come mai tutti si sentono in diritto di fare la morale a noi,che abbiamo stabilito un rapporto deficit/Pil al 2,4% ma non a Paesi chehanno un rapporto deficit Pil al 2,8%?" ricorda Di Maio che cita laFrancia e "le continue violazioni dell'export tedesco che da anni e anniviola le regole comuni. Anche in quel caso dalla Commissione solosilenzio".

Manovra, Di Maio: il deficit lo restituiamo l'anno prossimo

"Facciamo un po' di deficit per una volta,non per salvare le banche, ma per non massacrare cittadini eimprenditori. Quelli che dicevano non si puo' fare, oggi dicono che nonsi deve fare. Ma noi il deficit lo restituiremo l'anno prossimo, perche'con i tagli e la crescita abbasseremo il debito". Lo ha detto ilvicepremier Luigi Di Maio parlando della manovra nella conferenza stampadi presentazione delle due proposte di legge di riforma costituzionaleavanzate dalla maggioranza.

Manovra, Di Maio: non ci lasceremo soffocare dal debito

"La bilanciacommerciale dell'Italia e' in attivo di circa cinquanta miliardi di Euroall'anno, ma continuiamo a pagare gli interessi sul debito lasciati daifolli Governi del passato. Per questi interessi sul debito non possiamopensare di soffocare per sempre: anche perche' abbiamo visto che nonfunziona". Cosi' il vicepremier e ministro Luigi Di Maio sul blog delleStelle. "Hanno cercato di convincerci per anni che l'unica soluzione erasoffrire e stringere i denti, ma tutto il mondo ha visto che non hafunzionato. La chiave per invertire la rotta sono gli investimenti!Ripeto: un piano di investimenti mai visto prima! Siamo perfettamenteconsapevoli del fatto che il nostro debito deve restare sostenibile, disicuro non aumentera' inutilmente di 200 miliardi come e' successo gia'con il PD che oggi ci fa la morale" aggiunge.

Manovra, Di Maio: basta speculazioni sul nostro Paese

"La Manovra del Popolo deve essere analizzata dal punto divista economico, e non usata politicamente contro l'unico governo chesta lavorando per i cittadini italiani e non per l'e'lite europea. Bastaspeculazioni sul nostro Paese!". Lo scrive, sul Blog delle Stelle, ilvicepresidente M5s del Consiglio Luigi Di Maio.