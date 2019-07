Manovra,Conte:espansiva e condivisa.La Lega insorge:per le tasse pochi 4 mld

Manovra, Conte: la vogliamo espansiva e condivisa

Questo è un "confronto che sarà utile per scrivere una manovra che noi vogliamo espansiva, nel segno della crescita, e vogliamo una manovra che sia quanto più possibile condivisa". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel suo intervento all'incontro i sindacati sulla legge di Bilancio. "Sono confronti che ci torneranno utili per acquisire le vostre premure e le vostre istanze", ha aggiunto il premier.

Manovra, Conte: oggi inizio lavori. Serve percorso ordinato

"Oggi cominciamo ufficialmente i lavori per la manovra". E' quanto ha tenuto a puntualizzare il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nell'incontro con i sindacati in vista della manovra. "Separatamente avete fatto l'incontro con il vice premier Salvini", ha ricordato. "Va benissimo, ci si può incontrare cento volte. Ma dobbiamo avere un po' la possibilità di avere un contraddittorio e di seguire un binario che, insieme al ministro Tria, ci consenta di procedere secondo un percorso ordinato per creare le migliori condizioni", ha sottolineato.

Lega: manovra sia coraggiosa, pochi tagli alle tasse per 4 miliardi

“La manovra economica deve essere coraggiosa e utile a tanti italiani, lavoratori e famiglie. Non servono mini interventi di cui nessuno si accorge. Condividiamo i dubbi di chi sostiene che 4 miliardi di tagli alle tasse siano davvero pochi”. Così il viceministro Massimo Garavaglia e il sottosegretario al Mef Massimo Bitonci.