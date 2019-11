Manovra,parte l’assalto alla diligenza.4.500 emendamenti, 1700 da maggioranza

Legge di bilancio 2020, presentati 4.550 emendamenti in commissione Bilancio del Senato

Sono 4.550, secondo quanto viene riferito, gli emendamenti presentati in commissione Bilancio del Senato al Ddl di Bilancio. Nel dettaglio, dal Pd sono arrivati 921 emendamenti, da M5S 435, Italia Viva-Psi 240. Da Forza Italia sono arrivate 1.105 proposte di modifica, dalla Lega 905 e da Fratelli d'Italia, 523. Sono poi stati presentati 179 emendamenti dalle Autonomie e 242 dal gruppo Misto, compresa la componente Leu che ha depositato circa 150 proposte di modifica.

Legge di bilancio 2020, da M5s oltre 400 emendamenti, anche su plastica e auto

Iva ridotta per i prodotti per la prima infanzia (dai pannolini agli omogeneizzati al latte in polvere) e - al 5% - per gli assorbenti e altri prodotti per l'igiene femminile se sono completamente biodegradabili, un bonus di 15 mln di euro per il 2020 per chi deve effettuare un trasloco (per favorire chi cambia casa e per scoraggiare il fenomeno dell’abusivismo), la proroga al 18 aprile per i truffati dalle banche per presentare domanda di indennizzo (il fondo Fir), il pagamento dell’Imu da parte della Chiesa Cattolica e un credito di imposta di 15 mln di euro per l’anno prossimo per l’istallazione di sistemi di videosorveglianza. Sono alcune delle oltre 400 proposte di modifica della manovra presentate in commissione Bilancio del Senato dal Movimento 5 stelle.

Tra i tanti emendamenti anche quelli sulla plastic tax e le auto aziendali, due argomenti caldi nella trattativa tra i soci di maggioranza del governo, sui quali anche oggi il premier Conte e il vice ministro dell’Economia Antonio Misiani hanno promesso cambiamenti radicali. In particolare M5s chiede che siano totalmente esclusi i dispositivi monouso medico sanitari e i prodotti monouso in plastica riciclata per almeno il 25%. Niente tassa anche anche per i prodotti monouso compostabili e 'biodegradabili' con la certificazione Uni. Una imposta andrebbe invece applicata ai prodotti di cancelleria (ma il 5% di quella proposta dal governo pari a 1 euro al chilo) e per quelli realizzati in oxo-plastica.

Per il partito di governo si deve poi introdurre il ‘Programma sperimentale mangiaplastica’ per i Comuni istituendo “uno specifico fondo per incentivare i comuni all’installazione e alla gestione di appositi ecocompattatori per la riduzione dei rifiuti in plastica”, e un ”sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi in vetro nonché per i contenitori in plastica, acciaio e alluminio con capacità fino a tre litri, utilizzati da utenze commerciali e domestiche”. Per quanto riguarda l’aumento della tassazione sui veicoli aziendali si propone che sia applicato soltanto ai nuovi contratti che verranno stipulati dal prossimo primo gennaio “per permettere alle aziende di impostare un ricambio del parco veicoli aziendale con veicoli ibridi ovvero elettrici senza incidere pesantemente su quelli già noleggiati precedentemente”.

Legge di bilancio 2020, M5s: fondi emersione superbonus a fondo taglie tasse dipendenti

Destinare le maggiori entrate derivanti dall'emersione di base imponibile conseguenti all'applicazione del rimborso per chi effettua pagamenti mediante l'utilizzo di strumenti elettronici al fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti.​ Lo prevede un emendamento M5s alla manovra. Il testo della legge di bilancio prevede che le maggiori entrate derivanti dall'emersione di base imponibile conseguenti all'applicazione del bonus per chi effettua i pagamenti elettronici siano destinate al fondo istituito nello stato di previsione del Mef per finanziare la misura. Un altro emendamento M5s sopprime tale previsione ritenendo che già l'importo di 3 miliardi stanziato sia sufficientemente idoneo per la misura.

Legge di bilancio 2020, M5S: 3 mln a fondo mutui prima casa, aumenta tassa fortuna

Destinare 3 milioni di euro al Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa. Lo prevede un emendamento M5s alla manovra depositato in commissione Bilancio del Senato. La proposta di modifica estende inoltre il beneficio del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa ai risparmiatori vittime delle crisi bancarie, destinatari delle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori, in attesa della concreta erogazione, anche parziale, dei rimborsi. Per coprire la misura si prevede l’aumento di 1 punto percentuale, dal 15 al 16%, dell’aliquota prevista per la tassa sulle vincite da gioco superiori a 500 euro.

Legge di bilancio 2020, Ferrari (Pd): numero emendamenti in linea con anni passati

"Come Pd abbiamo indicato quattro priorità nelle nostre proposte di emendamento alla manovra: abbassare e rimodulare la plastic tax per premiare le aziende che riciclano; abbassare la sugar tax; rivedere la tassa sulle auto aziendali e investire sui comuni. Vogliamo rendere questa manovra, che nel complesso abbassa la pressione fiscale, più giusta e più green". Lo dice il senatore Alan Ferrari, segretario d'Aula del gruppo del Pd, che aggiunge: "La quantità di emendamenti presentati è in linea con quanto è sempre avvenuto nel corso delle diverse legislature. In commissione Bilancio abbiamo svolto un lungo lavoro di audizioni e gli emendamenti dei senatori Pd danno voce alle tante istanze delle categorie e dei soggetti che abbiamo ascoltato, esprimendo ideali indicazioni di lavoro. Ora il lavoro continua. Ci confronteremo in modo costruttivo con l'Esecutivo e con le altre forze di maggioranza per migliorare una manovra che nasce con il vincolo, non dimentichiamolo, di sterilizzare un aumento dell'Iva che sarebbe stato catastrofico per le famiglie e per le imprese. I nostri punti fermi - conclude Ferrari - sono meno tasse e riduzione del cuneo fiscale".

Legge di bilancio 2020, Romeo: 900 emendamenti per tagliare tasse e spingere economia

“Abbiamo presentato oltre 900 emendamenti. Tutta un’altra manovra rispetto a quella tasse e decrescita presentata dal governo. Via tutte le tasse e microtasse che soffocano famiglie e imprese pensate da Pd e 5 Stelle dalla Plastic - Sugar - Auto Tax fino al rilancio dei consumi e del sistema imprenditoriale con il ripristino della Flat Tax per i redditi dai 65 ai 100.000 euro e della mini Ires”. Così Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato annuncia il pacchetto di emendamenti presentati dal gruppo alla manovra. “Alla Lega non interessa lo Ius Soli ma pensa ai nostri comuni colpiti dal maltempo: un miliardo a Venezia, 100 milioni per la manutenzione del Mose oltre a un fondo per tutti gli altri territori colpiti dalle alluvioni e a rischio idrogeologico. Vogliamo dare risposte, proporre soluzioni ai danni creati da questo governo, pensiamo all’Ilva e chiediamo di reintrodurre lo scudo penale. Sulla sicurezza invece vogliamo ripristinare il fondo Salvini che destina 400 milioni per i comuni che investono sulla sicurezza oltre alla norma applicativa sulla videosorveglianza “dimenticata” dal governo. Ora vedremo alla prova dei fatti chi disposto a lasciare da parte le chiacchiere e - conclude Romeo - offrire al Paese soluzioni concrete”.

Legge di bilancio 2020, Carfagna: credito imposta per aziende che assumono donne

“Concedere un credito d’imposta alle aziende che assumono donne, per favorire il gender-balance riequilibrando il tasso d’occupazione maschile-femminile. È il contenuto di una nostra proposta di legge, depositata ma mai calendarizzata, che trasformeremo in un emendamento alla legge di bilancio". Lo annuncia Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia. "Proprio oggi i dati Istat certificano ancora una volta che le donne, soprattutto quando sono madri, incontrano enormi difficoltà nel trovare un lavoro e mantenerlo, nel conciliare vita privata e professionale. I servizi per l’infanzia sono scarsi, soprattutto al Sud, e il lavoro di cura è ancora in gran parte sulle spalle delle donne, mentre l’occupazione femminile è il vero giacimento di ricchezza non sfruttato del nostro Paese”, conclude Carfagna.

Legge di bilancio 2020, da scudo per Ilva a web tax: da FdI 520 emendamenti

La reintroduzione dello scudo penale per l'Ilva, l'Iva agevolata al 4% per i prodotti per la prima infanzia, la riduzione delle commissioni bancarie per i pagamenti con il Pos. Sono alcune delle proposte di modifica della manovra presentate da Fratelli d'Italia con i 520 emendamenti e i quattro ordini del giorno depositati in commissione Bilancio del Senato. Web tax, sugar tax e plastic tax gli altri temi su cui il partito si chiede di intervenire.

Legge di bilancio 2020, emendamento Iv: abrogare Quota 100, risorse a Family act

Abrogare Quota 100, che introduce un regime sperimentale di almeno 62 anni e un'anzianità contributiva non inferiore a 38 anni per avere diritto al trattamento pensionistico anticipato e destinare i "risparmi derivanti al Family Act previsto dall’articolo 41 della Legge di Bilancio 2020". E' una delle proposte emendative della manovra presentate da Italia viva in Senato.

Legge di bilancio 2020, da Iv emendamenti per restauro edifici Venezia e San Marco

Istituire un fondo "pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 per interventi urgenti ed indifferibili di difesa della acque alte e di impermeabilizzazione e salvaguardia di Piazza San Marco" di Venezia. Lo propone Italia viva con un emendamento alla manovra. Con un secondo emendamento si propone

l'introduzione di una detrazione Irpef e Ires per le donazioni effettuate nel corso del 2020 con bonifico su un conto corrente intestato al Comune di Venezia e "vincolato alla raccolta di fondi destinati ad essere impiegati per finanziare interventi di recupero del patrimonio edilizio pubblico e privato, danneggiati in occasione degli allagamenti determinati dalle maree eccezionali" dei giorni scorsi.

Legge di bilancio 2020, da Italia viva 230 emendamenti: via Quota 100 e microtasse

Italia viva ha presentato in Senato circa 230 emendamenti alla manovra. Abolizione di Quota 100 e delle microtasse (come quelle sulla plastica, sullo zucchero e sulle auto aziendali), norme sulla disabilità e la scuola, i temi principali. "Un pacchetto di emendamenti a un governo che ha già messo in sicurezza alcune priorità: dall’esclusione dell’aumento dell’Iva agli investimenti su sanità e famiglia. Noi di Italia Viva diciamo due no, a quota 100 e alle tasse, e tanti sì: ai giovani, alle famiglie, al lavoro, alla sfida della sicurezza ambientale, all'equità sociale, allo sviluppo economico. Siamo per la parità delle generazioni oltre che per la parità di genere", affermano i capigruppo di Camera e Senato Elena Boschi e Davide Faraone. "Abbiamo lavorato con una idea in testa, quella di un ulteriore e costruttivo miglioramento dell’azione di governo che punti a liberare: le imprese dalle tasse, le donne dalla violenza, le città dall'inquinamento, il fututo dalle minacce del cambiamento climatico. L'abolizione di Quota 100 e la spending review, sono la fonte delle risorse per coprire le proposte di Italia Viva che affrontano alcune delle priorità individuate per rilanciare lo sviluppo del Paese" spiegano.

"Come abbiamo sempre detto la nostra principale 'ossessione' è quella 'no Tax': gli emendamenti presentati vanno nella direzione dell'abolizione totale delle microtasse (plastic, sugar, auto aziendali ecc). Abbiamo poi pensato ad un 'pacchetto Agricoltura' con l'estensione di Industria 4.0 alle imprese agricole. Sulla Disabilità è previsto il rifinanziamento delle leggi Renzi: autismo, dopo di noi, sostegno ai care-giver, fondo per la non autosufficienza, Iva al 4% per gli ausili didattici. Per il dissesto idrogeologico proponiamo il ripristino immediato della missione Italia Sicura, oltre all' emendamento 'Notre Dame' per Venezia: libere donazioni defiscalizzate al 50% per tutti fino a 96 mila euro. Capitolo donne: Tampon tax, proroga della legge Golfo Mosca sulle quote rosa nei cda delle aziende quotate, misure per il contrasto alla violenza di genere. Per scuola e università chiediamo il ripristino della unità di missione per l’edilizia scolastica, fondi per le specializzazioni, dottorati di ricerca, ampliamento dell'alternanza scuola- lavoro e della '18 app', in tema 'green' e tutela ambientale proponiamo il 'Bonus verde' e quello per le ristrutturazioni energetiche. Su Partite Iva e professioni: ripristino voucher lavoro. Sulla povertà abbiamo previsto, tra gli altri, incentivi per il contrasto agli sprechi alimentari", concludono.