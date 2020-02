Mara Carfagna, "orfana" di Berlusconi, sarà la Ségolène Royal italiana?

Di Pietro Mancini

Da grande, Mara Carfagna sarà la Ségolène Royal italiana?

L’ex moglie di Hollande, dopo aver rotto con Macron, non nasconde le speranze (o le velleità ?) di contendere, tra due anni, l’Eliseo all’attuale inquilino, sfruttando la crisi di Emmanuel, come fece Francois con il declino di Sarkozy

Più nebulose le prospettive dell’ex pupilla di Berlusconi, che non ama, politicamente, Salvini-anche ieri massacrato da Formigli, in Tv, senza contraddittorio-ma non si decide a “sposare” il Matteo toscano che, sulla giustizia, non approva l’intesa M5S-PD.

‪Carfagna, intanto, contrasta la candidatura a Governatore della Campania di Stefano Caldoro, designato da B. benchè, come Alfano, sia privo di “quid”.

Nei movimenti di Ségolène si colgono elementi di un disegno politico alternativo al macronismo. In quelli di Mara, “orfana” del vecchio leader, Silvio, giocano, soprattutto, le aspirazioni a costruire un’alleanza, che riesca ad affrancarsi dall’egemonia del Matteo lombardo.

Carfagna, tuttavia, lambisce il ridicolo, quando litiga con Toti : la divisione dell’atomo ? E dimentica il molto preoccupante 2 per cento, che Forza Italia ha riportato alle regionali dell’Emilia-Romagna...