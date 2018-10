Marattin a Dragoni: "Cialtrone". Il Pd insulta e continua a perdere

Di Pietro Mancini

Durissima intemerata del deputato Pd, Luigi Marattin, renziano, alla giornalista de' sinistra, Alessandra Sardoni, nel corso della trasmissione mattutina, da lei condotta, Omnibus (La7). Casus belli: le obiezioni della Ue sulla manovra economica del governo. "Lei ha invitato un grande cialtrone, non un economista !", ha sbraitato Marattin, riferendosi al giornalista de "La Verità", Fabio Dragoni. "Impostori", "cialtroni", "schifosi" : i progressisti intendono continuare a "ossequiare" i governanti, legittimi, dell'esecutivo Salvimaio ? E gli elettori continueranno a "premiare" l'opposizione, come in Trentino, dove "l'effetto Boschi" e "l'effetto nonno Berlusconi" hanno giovato molto. Al Pd e a FI ? No. A Matteo Salvini, futuro leader di una formazione molto più grande della Lega Nord e molto più ambiziosa del vecchio e logoro centrodestra.