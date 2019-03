Tav sempre più un'ossessione. Pure l'esperto Ponti: "Sono stufo di parlarne"

"Ci deve essere un errore. Io sono qui per parlare della coltivazione delle bietole in Polonia, avete chiamato la persona sbagliata. Sono stufo di parlare di questo progetto, non è così rilevante. Parliamo dei 100 miliardi che ci sono in ballo su infrastrutture e trasporti, altrimenti vi faccio una lezione sulle bietole in polonia". Così ha esordito Marco Ponti, l'autore dell'analisi sui costi e benefici della Tav, a "Quarta Repubblica" su Rete 4, intervistato da Nicola Porro.

"Tutta l'Italia delira per un progetto molto piccolo, sia come costi che come benefici, rispetto ai 100 miliardi di progetti infrastrutturali mai valutati".

Poi ha precisato: "Io sono un economista, non sono un Cinque Stelle, sono un vecchio liberale, o santo cielo! Lavoro gratis per il M5S. E anzi, c'è una serie di viaggi che non mi sono stati rimborsati, quindi sono in negativo. Alcuni viaggi erano anche costosi. Non mi sono stati rimborsati per ragioni burocratiche del... cazzo, se mi passa l'espressione, perchè il contratto è scattato dopo e non prevede rimborsi retroattivi. Ma non me ne frega niente".

La Tav insomma è sempre più "un'ossessione", come ha detto lo stesso premier Conte in questi giorni?Affaritaliani.it è stato il primo a sottolinearlo (lanciando anche un sondaggio), come ha scritto nel suo commento il direttore Angelo Maria Perrino "Tav, ennesimo buco nell'acqua. Conte, Di Maio, Salvini, è ora di pedalare" (CLICCA QUI): "Ci sono sul tappeto cose molto più urgenti e importanti del buco della Tav. Accordatevi sulle agende, convenite sulle priorità, accantonate i nodi che vi dividono, se temete l’ira dei vostri elettori, e concentratevi su ciò su cui siete d’accordo. C’è tanto da fare, aziende in crisi, agricoltura dissestata, tasse da ridurre, economia da rilanciare, lavoro, giovani, infrastrutture, produttività, competitività. C’è’ tanto da fare, volendo. Ma non su Facebook e in tv, bensì nelle aule di Camera e Senato e negli uffici del Palazzo di governo. Avete i numeri in Parlamento, che cosa osta? Dai che potete farcela. Avete voluto la bicicletta? Ora pedalate".

GUARDA IL VIDEO DEL PROFESSOR MARCO PONTI A "QUARTA REPUBBLICA" SU RETE4