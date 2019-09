Marco Rizzo: “Sono vicino a Salvini, anche se ho letto Lenin”

Esiste una sinistra capace di accordare un bollino di qualità morale nientepopodimeno che a Matteo Salvini, il diavolo per una larghissima fetta di Parlamento ed intellighenzia. E per ironia della sorte l’apprezzamento arriva dalla frangia più estrema, popolare e proletaria di quel mondo, ovvero dal Segretario del Partito Comunista Marco Rizzo. Quando gli viene chiesto a chi si senta più vicino: "Politicamente a nessuno. Dal punto di vista caratteriale a Salvini, il solo a non pensare che la povera gente puzzi.

Io però ho studiato Lenin." E sulla necessità di andare al voto anziché assistere alla mortificazione del corpo elettorale, ha una visione che comunque non disdegna la battaglia leghista: "Il potere vero non si manifesta nel governo del Paese, oggi governi e parlamenti contano pochissimo, anzi, sempre meno. Le stesse forze che hanno determinato questo inciucio avrebbero comunque trovato il modo di condizionare l’esito delle votazioni e le stesse politiche di Salvini se avesse governato".

Non un mostro Salvini, non un truce dittatore disumano, ma anzi, un uomo di popolo, vicino alle esigenze delle persone, e quindi in linea con la vera natura della sinistra, con l’anima sociale - che evidentemente - Rizzo, non riscontra in nessun altro: “Per come la vedo io non si può neppure parlare di governo giallorosso. Dove sarebbe il rosso? L'unico rosso che c'è è quello della vergogna.” Mentre sulla componente pentastellata: “Continuano a dire che non sono né di destra né di sinistra, hanno ragione: sono Franza o Spagna purché se magna. D’altronde, attingendo alla saggezza popolare, il pesce puzza dalla testa".

Tutti rivoluzionari a parole insomma, molto meno negli intenti. Forse è questo che ormai hanno perso nelle attuali compagini politiche, il Cuore. L’unico ad incarnare lo spirito del condottiero, del visionario, dell’idealista, è Matteo Salvini. Uno che, padano o italiano, ha avuto una grande coerenza nel sogno di cambiare le cose. Ogni Rivoluzionario è così, o sbaglio?