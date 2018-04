Governo, Marcucci: M5S-Pd quasi impossibile ma sorprese dietro angolo

"Non sono ottimista, non vedo le condizioni perchè i programmi si possano allineare, ma le sorprese in politica sono sempre dietro l'angolo, ma la nostra disponibilità al confronto c'è. E' Fico il candidato a premier del M5S? E' lui che potrà far fare passi indietro molto rilevanti su temi su cui il M5S ha speso anni? Mi pare difficile, sarebbe per loro rinnegare gran parte del loro programma elettorale, e perderebbero parlamentari. Se ci fosse una disponibilità su tutto il fronte programmatico, andremo a sentire". Lo ha detto a Radio Anch'Io il capogruppo Pd al Senato Andrea Marcucci.

"Sono convinto sia molto difficile, quasi impossibile, perche' vorrebbe dire da parte loro rinnegare in grandissima parte il programma elettorale - ha proseguito -. Poi bisogna capire se a fronte di una operazione del genere non perdono parlamentari. Se perdono anche solo 5 senatori la maggioranza non c'e' piu'".

Per fare un esempio della distanza programmatica, Marcucci cita "la Tap o la Tav". "Quando ci sarà una proposta chiara, delle condizioni definite, a un certo punto un passaggio per la direzione" del Pd andrà fatto, su un eventuale accordo di governo M5S-Pd, ha concluso il capogruppo dem al Senato. "Sentire la base è più complicato, ci sono organismi eletti, ma la decisione non spetta a me - ha risposto a un'altra domanda -. Parliamo di iscritti, tesserati o elettori? Forse andrebbe convocata anche l'assemblea: se il segretario e il presidente lo decidessero si potrebbe fare un ragionamento sul fatto di sentire la base"