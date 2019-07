Maria Elena Boschi, bikini da urlo e selfie con le amiche

Maria Elena Boschi si concede una pausa in Toscana, tra selfie con le amiche e foto di tramonti. La deputata PD in attesa della chiusura delle camere per le ferie estive (il 9 agosto) ha staccato per un weekend insieme alle sue amiche di sempre e ha postato sul suo profilo Instagram qualche scatto della sua giornata di mare. Foto in cui si vede una Boschi bellissima, rilassata e in grande forma: il bikini esalta un fisico davvero super...

MARIA ELENA BOSCHI AL MARE CON LE AMICHE: ECCO LE FOTO