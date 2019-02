Mario Monti: "Crisi come nel 2011? No, allora la situazione era più grave"

La situazione economica di questi giorni è paragonabile a quella del 2011 quando si insediò il suo governo? "No. Allora c'erano rischi gravissimi e imminenti. Oggi ci sono dei rischi gravi, ma meno imminenti. Non conta tanto il giudizio delle agenzie di rating, quanto il costo di quota 100 in termini di squilibrio previdenziale". Lo ha detto il senatore a vita ed ex presidente del Consiglio, Mario Monti a 24Mattino su Radio 24 con Maria Latella e Oscar Giannino, parlando della situazione economica attuale rispetto a alla crisi del 2011.

Monti: “Su Salvini mia decisione non sarà guidata da ‘estrosa’ consultazione online”

“Mi è impossibile dire adesso quale sarà la mia conclusione. Ovviamente essa non sarà guidata dai dati della ‘estrosa’ consultazione online che ha luogo oggi”, ha aggiunto il senatore a vita Mario Monti, rispondendo ad una domanda su come voterà in aula al Senato sulla richiesta di rinvio a giudizio per Matteo Salvini sul caso Diciotti. “Leggerò con attenzione le conclusioni della Giunta per le autorizzazione a procedere”, ha aggiunto l'ex presidente del Consiglio.

Mario Monti: “Rdc cosa buona e giusta”

“Il reddito di cittadinanza è cosa buona e giusta”, ha detto ancora l’ex Presidente del Consiglio, Mario Monti. “Il problema – spiega il senatore a vita – è che non sarà a carico dei cittadini italiani di oggi, quelli più abbienti, ma sarà finanziato a carico dei cittadini italiani di domani”.