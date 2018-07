Marion Le Pen ama un leghista. Insieme alle Cinque Terre. Foto

L'alleanza tra il Front Natonal e la Lega non è solo politica. Sul numero di Chi in edicola da mercoledì 18 luglio le prime foto in esclusiva mondiale di Marion Maréchal Le Pen, figlia della sorella di Marine Le Pen e nipote del fondatore del Front National, Jean Marie, con il fidanzato, un italiano che milita nella Lega.



Marion, già deputata, esponente del Rassemblement National e fondatrice della scuola di politica di destra ispirata dall’ideologo de L’Incorrect, Jacques De Guillebon, è innamorata da un anno di Vincenzo Sofo, fondatore del laboratorio culturale Il Talebano, ideologo della nuova Lega Nazionalista e consulentedella Regione Lombardia.



Fidanzati in segreto, hanno partecipato a Liguria d’Autore, amoreggiato in spiaggia ai Bagni Ivana e poi sono partiti per le romanticissime Cinque Terre.