Marion Le Pen, il ritratto di Vincenzo Sofo. Insieme anche in politica

La storia d'amore tra Vincenzo Sofo e Marion Le Pen, nipote della leader del Front Natonal francese e probabile futuro candidato della destra alle Presidenziali francesi, ha un fortissimo legame con la politica. E proprio dalla nuova politica, italiana ed europea, nasce. Sofo è il fondatore, insieme ad altri de Il Talebano, vero e proprio think tank della destra identitaria italiana in rete dal 2011. Non a caso tutte le idee di Matteo Salvini (tranne la Flat Tax) annunciate nel congresso della Lega del 2013, quando prese in mano il partito battendo nettamente Umberto Bossi, sono state anticipate proprio dal pensatoio de il Talebano.

Sofo ha origini calabresi, 31 anni, vive a Milano ed è laureato in economia aziendale all'Università Cattolica. Ha conosciuto Marion La Pen quando nel 2016 la nipote di Marine fu portata in Italia dai ragazzi de Il Talebano e in particolare dal suo ideologo Fabrizio Fratus. Prima a Roma, poi a Milano e infine a Firenze. Da lì nacque la loro relazione, dalla politica alla sfera personale.





A Firenze, quasi due anni fa, venne lanciato il Fronte Identitario alla presenza di Giancarlo Giorgetti, Giovanni Donzelli (consigliere regionale toscano di Fratelli d'Italia) ma non Giorgia Meloni che ha deciso di non aderire. Il Fronte Identitario sotiene Salvini premier, non la Lega, e ha consiglieri regionali, comunali e sindaci eletti al Centro-Sud anche al di fuori del Carroccio. Il 28 febbraio 2015 a Roma ci fu lo storico convegno con il quale Salvini lanciò la sua idea di nuova Lega nazionale, ma pochi sanno che la mattina dello stesso giorno si tenne sempre nella Capitale un incontro tra le associazioni di destra, che decisero di aderire al Carroccio. In quell'occasione parteciparono anche esponenti del Front National. Tra i relatori, oltre a Salvini, anche l'attuale ministro Lorenzo Fontana, Pietrangelo Buttafuoco e lo stesso Vincenzo Sofo. In sala, tra i presenti, anche il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci.





Non solo. Nell'ottobre del 2015, quasi tre anni fa, Fabrizio Fratus scrisse un articolo su Il Talebano dal titolo 'Ti tolgo la pace' nel quale consigliò a Salvini di mollare Silvio Berlusconi e allearsi con i 5 Stelle. Nell'articolo venivano indicati sette punti che poi si ritrovano nel contratto di governo tra Lega e M5S. Le idee de Il Talebano, pensatoio identitario salviniano, sono contenute nel libro uscito 4-5 mesi fa di Fabrizio Fratus 'Oltre la destra e la sinistra'.