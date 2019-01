Martina, Sea Watch e l'ironia web sui minori riconosciuti con lo sguardo

"Io posso dire che ho guardato i volti di queste persone e sicuramente li ci sono ragazzi minori. Lo dico perché guardandoli si capisce. Questo dovrebbe fare riflettere chi in qualche Palazzo Romano si inventa via social che qui non esistono minorenni". Lo ha dichiarato Maurizio Martina, scendendo dalla Sea Watch insieme a Matteo Orfini del Partito democratico. E subito l'ironia del web si è scatenata sulla frase del candidato alla segreteria dem. "Martina, l'uomo che riconosce i minori dallo sguardo", ironizza la rete legando la dichiarazione a Berlusconi, che in una vignetta dice: "Mi saresti stato utile con la nipote di Mubarak". "Berlusconi in quell'occasione ha agito secondo le norme di occhio non vede cuore non duole", ironizzano gli utenti. E ancora: "Hahaha, questo ha il laser che legge nella mente...". "Martina è un sensitivo Berlusconi un dinosauro... apposto che classe politica"