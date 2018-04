Regeni, Martina si fa fotografare sulla tomba. La mamma di Giulio lo attacca

Regeni: Pd, foto Martina subito rimosse come da volonta' famiglia

Le foto che ritraevano il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, nell'atto di deporre una corona di fiori sulla tomba di Giulio Regeni "sono state prontamente rimosse ieri come richiesto dalla famiglia perche' l'unico intento della visita e' stato quello di onorare la memoria di Giulio. Abbiamo richiesto e ci appelliamo ancora alla sensibilita' della stampa affinche' sia rispettata la volonta' della famiglia Regeni", così ha dichiarato il Partito Democratico dopo le polemiche nate per la foto di Maurizio Martina sulla tomba di Regeni.

Scatto che non è piaciuto alla madre di Giulio: "Sono la mamma Paola, non vogliamo alcuna strumentalizzazione su Giulio, chi va a trovarlo in cimitero non si faccia la foto sulla sua tomba, e' un fatto gravissimo", ha scritto Paola Deffendi, sui Facebook dopo la diffusione della foto che ritrae il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, mentre in forma privata fa visita al cimitero di Fiumicello (Udine) per rendere omaggio al ricercatore friulano.