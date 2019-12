Mattarella ai partiti: “Anche se divisi occorre rispetto e dialogo”

Mattarella cita Moro, "Anche divisi serve rispetto e dialogo"

Questo pomeriggio al Palazzo del Quirinale, si è svolta la tradizionale cerimonia per lo scambio degli auguri di fine anno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con i rappresentanti delle Istituzioni, delle forze politiche e della società civile. "Non è importante che pensiamo le stesse cose" invece è di straordinaria importanza la "comune accettazione di essenziali ragioni di libertà di rispetto e di dialogo”, ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella citando Aldo Moro ed esortando a ritrovare una strada comune per andare "più lontano e più in alto".

Mattarella rispetto reciproco antidoto a intolleranza

Alla cerimonia, nel Salone dei Corazzieri, hanno presenziato i Presidenti del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, della Camera dei Deputati, Roberto Fico, del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte e della Corte Costituzionale, Marta Cartabia. Davanti alla classe dirigente dello Stato il Presidente Mattarella ha aggiunto: "Il rispetto reciproco – ha aggiunto il Capo dello Stato - rappresenta il più efficace antidoto all'intolleranza foriera di conseguenze negative".

Mattarella, futuro già ora: riguarda maggioranza-opposizione

Poi l’inquilino del Colle ha parlato di futuro come ‘tempo’ immediato e che non appartiene al domani. "A volte parliamo del futuro come di un domani lontano cui non dedicare grande attenzione oppure che giungerà all'improvviso. Invece il futuro è già cominciato scrive sulle pagine del nostro presente e il futuro ci riguarda già oggi perché sta cambiando le nostre vite. Questa consapevolezza deve interpellare anche chi assume responsabilità politiche istituzionali di governo e chi dall'opposizione vi si confronta". Ha chiosato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella citando tra i principali mutamenti già in atto i cambiamenti climatici e la realtà digitale.