Mattarella convoca il Consiglio Supremo della Difesa

QUIRINALE, MATTARELLA CONVOCA PER 25 GIUGNO CONSIGLIO SUPREMO DIFESA

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa, al palazzo del Quirinale, per martedì 25 giugno, alle 17.30. L'ordine del giorno, si legge in una nota, prevede la trattazione dei seguenti temi: "aggiornamento sulle principali aree di crisi, sullo stato del terrorismo internazionale e sull'impegno delle Forze Armate nei diversi Teatri Operativi; impatto della minaccia sulla sicurezza nazionale, con particolare riguardo all'area del Mediterraneo; analisi delle iniziative in corso nella Nato e delle prospettive della Politica di Sicurezza e Difesa dell'Unione Europea; implicazioni di carattere strategico-militare". La riunione sarà l'occasione anche per fare il ''punto della situazione sul processo di riforma e modernizzazione del comparto Difesa, con particolare riferimento ai programmi di investimento e alle iniziative nel settore del personale".