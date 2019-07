Compleanno Mattarella, Di Maio: garante delle istituzioni. Manda i tuoi auguri

Mattarella, Di Maio: sinceri auguri, garante delle Istituzioni

"I più sinceri auguri di buon compleanno al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Figura preziosa per il nostro Paese, esempio di trasparenza, da sempre garante delle Istituzioni". Cosi Luigi Di Maio.

Mattarella: Trenta, buon compleanno e grazie per lungimirante guida

"Al Presidente Mattarella i nostri più sinceri e sentiti auguri di buon compleanno e il ringraziamento per non aver mai fatto mancare alle donne ed agli uomini del Ministero della Difesa la sua vicinanza, il suo prezioso supporto e la sua lungimirante guida. Auguri Presidente!". Lo scrive su Twitter il ministro della Difesa Elisabetta Trenta.

Quirinale: auguri Casellati a Mattarella, guida saggia e autorevole

«Desidero esprimere al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella i miei più sinceri auguri per il suo compleanno e rinnovargli in questa giornata l'espressione della mia più alta considerazione per l'impegno con il quale svolge il ruolo di garante delle istituzioni e della democrazia rappresentativa». Lo ha dichiarato oggi il Presidente del Senato Elisabetta Casellati in occasione del compleanno del Capo dello Stato. Casellati ha aggiunto: «Grazie a Lei, Presidente Mattarella, il Paese sa di poter contare su una guida saggia e autorevole, capace di tenere la rotta con lungimiranza e senso delle istituzioni e contribuire, con il suo esempio, al rinsaldarsi del sentimento di identità nazionale». «Doti rare e preziose che, assieme al rigore morale e all'equilibrio, fanno di Lei l'interprete ideale dello spirito e dei valori della Costituzione Repubblicana» ha concluso.

Mattarella: Bernini (FI), solido argine istituzionale

"Il presidente Mattarella in questi anni difficili ha sempre costituito un punto di equilibrio e un solido argine a una deriva politica che ha messo più volte a rischio la stessa tenuta delle istituzioni. La sua funzione, svolta con efficace riservatezza, è stata e resta una garanzia per tutti. Auguri di buon compleanno, dunque, e di buon lavoro per i prossimi mesi che si presentano, se possibile, ancora più complicati". Lo afferma Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia.

