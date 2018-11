Mattarella: "Dialogo costruttivo con Ue". Conte: "Obiettivo è la crescita"

Sergio Mattarella, nell'autorizzare la presentazione alle Camere del disegno di legge di bilancio, invita il governo a mantenere vivo il confronto con Bruxelles. "È mio dovere sollecitare il governo a sviluppare - anche nel corso dell'esame parlamentare - il confronto e un dialogo costruttivo con le istituzioni europee", scrive la prima carica dello Stato nella lettera inviata al premier Giuseppe Conte.

Nel testo della lettera Mattarella sottolinea l'attenzione ai risparmi degli italiani: "Nel procedere a tale adempimento (autorizzare la presentazione della manovra, ndr) desidero rivolgermi al Governo, nel comune intento di tutelare gli interessi fondamentali dell'Italia, con l'obiettivo di una legge di bilancio che difenda il risparmio degli italiani, rafforzi la fiducia delle famiglie, delle imprese e degli operatori economici e ponga l'Italia al riparo dall'instabilità finanziaria".

"A questo scopo - conclude la lettera - sulla base di quanto disposto dalla Costituzione agli articoli 81, 97 e 117, delle valutazioni dell'Ufficio parlamentare di bilancio, previsto dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, delle osservazioni e della richiesta avanzate dalla Commissione europea, è mio dovere sollecitare il Governo a sviluppare - anche nel corso dell'esame parlamentare - il confronto e un dialogo costruttivo con le istituzioni europee".

Non si è fatta attendere la risposta del premier Giuseppe Conte. "L'interlocuzione tra il Governo italiano e la Commissione europea avviene nel contesto di un dialogo proficuo e costante. Come ricordato dal Presidente Mattarella, c'e senz'altro il comune intento di lavorare alla stabilita' dei conti pubblici e alla tutela del risparmio", si legge in una nota di palazzo Chigi.

"In un periodo caratterizzato da un ciclo economico avverso, il governo intende rilanciare la crescita e l'occupazione, con una particolare attenzione agli investimenti pubblici, alla creazione di un ambiente normativo e istituzionale favorevole agli investimenti privati e al contrasto della poverta' e delle disuguaglianze", viene spiegato. "L'obiettivo di tutto il governo e' pervenire a un'Italia deburocratizzata e digitalizzata, attenta ai bisogni dei cittadini, in un quadro di stabilita' finanziaria e di sviluppo sociale ed economico", si sottolinea.