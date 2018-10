Mattarella e Draghi aspettano un passo falso del Governo

Finalmente i cosiddetti “poteri forti” si sono manifestati; hanno saltato tutte le gerarchie politiche democraticamente elette per andare a parlare con la persona a loro alleata. Mi sto riferendo all’incontro che c’è stato tra Mattarella e Draghi; incontro quanto meno inappropriato che mostra come il nostro Paese sia costantemente in amministrazione controllata da parte dei poteri economici. L’argomento dibattuto è stato la preoccupazione che circola nei mercati finanziari per una manovra considerata controproducente per l’Italia. Non mi risulta che un presidente della BCE abbia preso una simile iniziativa del tutto personale e, cosa più grave, che un presidente della Repubblica abbia concesso un colloquio su argomenti economici senza avere al proprio fianco il relativo rappresentate del governo. Penso sia stato da parte di Mattarella un gesto quanto meno irriverente nei confronti dell’attuale esecutivo che di fatto, con un gesto del genere, ha subito una delegittimazione da parte della massima carica dello Stato.

Non penso che questi due personaggi si siano incontrati per bere un thè con pasticcini, piuttosto hanno discusso sulla possibilità di un eventuale governo di “garanzia” nel caso in cui una tempesta finanziaria si possa abbattere sull’Italia. Draghi avrà senz’altro ricordato come dal primo gennaio dell’anno prossimo cesseranno gli acquisti dei titoli di stato da parte della BCE. Questi titoli saranno dunque in balia degli speculatori nel caso in cui debbano essere piazzati sui mercati finanziari. Se si dovesse verificare un downgrade da parte delle società di rating internazionale la situazione diventerebbe molto difficile. Si tratterebbe infatti di offrire i nostri titoli ad interessi maggiori per essere piazzati e nel medio periodo il debito pubblico aumenterebbe in maniera esponenziale. Bisogna infatti ricordare che l’Italia ha un avanzo primario nettamente in attivo, con un ottimo export mentre sono gli interessi ad alimentare all’infinito l’aumento del debito pubblico. Giova anche ricordare che in realtà il problema sollevato da Draghi ha una soluzione molto semplice. Basterebbe infatti che il Tesoro concedesse agli italiani di comprare il proprio debito offrendo loro qualche punto percentuale di rendimento.

Si otterrebbero due benefici. Il primo di non cadere nelle mani degli speculatori, il secondo di mantenere la ricchezza entro i confini nazionali. Gli interessi pagati porterebbero inoltre ad un aumento dei consumi interni, con beneficio della nostra economia. Draghi poteva essere messo alla porta mostrando che l’Italia non è serva di nessuno e che i risparmi degli italiani sono il doppio del debito pubblico. In soldoni Draghi ha escogitato quella che viene chiamata “operation twist”, ossia di rinnovare, prima della scadenza, quei titoli italiani già in pancia alla BCE con una ri-emissione a lunga scadenza di altri titoli, mascherando di fatto un nuovo QE. E’ una mossa tipica del banchiere speculativo. Draghi non è andata da Mattarella per nazionalismo italico ma semplicemente perché ha offerto, ritenendo l’Italia potenzialmente insolvente, l’allungamento del debito. E’ come se una persona che ha una cambiale in mano accetta che la controparte non la saldi a scadenza perché altrimenti avrebbe la forte possibilità di non recuperare più i soldi dati.

Sul fronte del governo nei prossimi mesi penso si dovrà arrivare ad un rendez-vous delicato. Finanziare una misura come il reddito di cittadinanza rischia di diventare un boomerang se dovesse passare l’idea che si possa trasformare in un reddito di mantenimento per nullafacenti, specialmente per quegli elettori che al Sud hanno dato il voto al M5S portandolo al governo. Riformare velocemente i centri per l’impiego al fine di assicurare l’incontro tra domanda ed offerta appare assai improbabile. Finanziare con il debito una misura che dovrebbe sconfiggere la povertà rischia, se mal gestita, di crearne di più e probabilmente questo scenario elettorale è stato ipotizzato da Mattarella e Draghi che a questo punto troverebbero una valida scusa per togliere di mezzo questo esecutivo.