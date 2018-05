Mattarella: governo neutro e poi le urne. M5S e Lega: no ad esecutivi tecnici

Niente accordo tra le forze politiche - M5S, Centrodestra e Pd - nelle consultazioni della mattinata. E il Colle fa trapelare l'intenzione di varare in tempi brevissimi un esecutivo di tregua. Se questo governo non trovasse sostegno in Parlamento, anche il ritorno alle urne sarebbe lampo: il Colle non esclude l'ipotesi del voto a luglio. Di Maio e Salvini, che si sono incontrati alla Camera, avanzano anche una data: l'8 luglio. Il Quirinale fa presente che non risponde a verita' che il presidente Mattarella abbia invitato la Lega e il Movimento 5 Stelle a incontrarsi, ne' che abbia rivolto inviti di questo genere ad altri partiti. Lo precisa il Quirinale.

E' la conclusione alla quale il capo dello Stato è arrivato dopo l'ennesima fumata nera all'ultimo giro di consultazioni. Luigi Di Maio è disponibile a formare un governo politico solo con la Lega e con un premier terzo. Ma Matteo Salvini invece rilancia l'unità della sua coalizione e si dice pronto a guidare un governo di centrodestra. Solo il Pd si dichiara favorevole a sostenere un governo del presidente con un premier super partes e senza porre veti. Questa sera, al termine delle consultazioni, il presidente Sergio Mattarella potrebbe offrire qualche dettaglio sugli scenari futuri.

Subito dopo i colloqui la distanza fra Lega e M5s aumenta con una nuova rottura innescata da uno scambio di frecciate e insulti. Da un lato Di Maio che afferma: "Salvini non ha i numeri per formare un governo". E di rimando il capogruppo leghista alla Camera Giancarlo Giorgetti ribatte: "Di Maio non conta più un c..., il leader incaricato sarà Salvini". I leader dei due partiti si incontrano poi alla Camera per discutere sulla data del voto. E concludono che l'8 luglio potrebbe essere il giorno giusto. Ancora Di Maio: "E' chiaro ed evidente che il fatto che Di Maio volesse fare il premier era una scusa, anche perché la Lega sapeva da settimane che avremmo potuto decidere insieme un presidente del Consiglio. Ma oggi, ancora una volta, il centrodestra si è presentato unito" al Colle per chiedere "un mandato per andare in Parlamento a cercare voti. Rispetto a un governo del cambiamento, Salvini ha scelto ancora una volta Berlusconi".

I primi a salire al Quirinale sono stati i Cinquestelle, con la delegazione composta da Luigi Di Maio e dai capigruppo di Camera e Senato Giulia Grillo e Danilo Toninelli. Al termine del colloquio con Mattarella, Di Maio ha ribadito il no del M5s a un governo tecnico: "O esecutivo politico o si torna al voto. Ho detto chiaramente, ma la Lega lo sapeva già, che sono disponibile a scegliere un premier terzo con Salvini, su un programma. Sono condizioni che ho posto ieri. Un programma che includa (e qui Di Maio imita Berlusconi, contando co le dita, ndr) reddito di cittadinanza, superamento e abolizione della legge Fornero e legge anti-corruzione oltre, ovviamente, a tanti altri temi come il taglio della tasse". Caduta ormai questa possibilità, Di Maio crede fortemente nel voto e in un ulteriore passo avanti del M5s. "Abbiamo ottenuto il 33% alle ultime elezioni nonostante fossimo dati dai sondaggi al 29%; oggi siamo dati a circa al 35%. Possiamo arrivare al 40% e governare da soli".

Da alcune fonti si è saputo di un contatto stamane fra Di Maio e Salvini prima che il segretario della Lega prendesse parte al summit della sua coalizione. Secondo fonti parlamentari, Berlusconi, pur non fidandosi di Di Maio, sia ieri sera che stamane, al vertice con gli alleati a palazzo Grazioli, alla fine non si sarebbe opposto all'idea di dare a Salvini il mandato per trattare ancora con i Cinquestelle per uscire dallo stallo. Quindi, nessuna sorpresa nè irritazione quando Salvini ha sentito oggi Di Maio. In riferimento a questa ricostruzione, il Qurinale precisa che "non risponde a verità" la circostanza che il Presidente Mattarella abbia invitato la Lega Nord e il Movimento 5 Stelle a incontrarsi, ne che abbia rivolto inviti di questo genere ad altri partiti.

Salvini, invece, si mette in campo in prima persona: "Abbiamo offerto al presidente della Repubblica la mia disponibilità di dare vita a un governo di centrodestra che cominci a risolvere tutti i problemi del Paese. Il Colle ci dia modo di trovare la maggioranza", afferma dopo l'incontro con il capo dello Stato. Ribadendo la linea comune stabilita nel corso di un vertice di coalizione che si è tenuto questa mattina a Palazzo Grazioli, al quale hanno partecipato anche il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, Giancarlo Giorgetti, Ignazio La Russa e Giorgia Meloni. Una posizione, quella del centrodestra, anticipata questa mattina da Licia Ronzulli, senatrice di Forza Italia molto vicina a Silvio Berlusconi, intervistata a Circo Massimo su Radio Capital.

Salvini chiarisce poi in diretta su Facebook: " "Spero che nelle prossime ore il Quirinale mi dia l'incarico, sperando che sia i Cinquestelle sia Forza Italia facciano un passo indietro rispetto ai loro veti. Vediamo se Mattarella darà l'ultimo incarico a Salvini per andare a bussare alle ultime porte. O ce la faccio o meglio tornare al voto. Voto che sarà un referendum: o di qua o di là, o Lega o Cinquestelle". Poi, il timore: "Non vorrei che qualcuno dalle parti del Quirinale stesse pensando a come far rientrare dalla finestra quelli che gli italiani hanno fatto uscire dalla porta: i Renzi, i Gentiloni, i Franceschini, le Boschi".

Riferimento esplicito, quello di Salvini, ai dem, gli unici intenzionati a sostenere un eventuale governo tecnico. "Noi pensiamo che a questo punto sia urgente dare una soluzione alla crisi. Basta traccheggiare, basta con il gioco dell'oca. Supporteremo l'inziativa del presidente della Repubblica fino in fondo. Bisogna fare tutti un passo avanti, il Paese viene prima di tutto", dichiara il segretario reggente del Pd Maurizio Martina al termine delle consultazioni, facendo appello alla responsabiltà di tutte le altre forze politiche. Anche i dem questa mattina hanno tenuto un vertice preliminare al Nazareno allargato anche alle minoranze. Più tardi, uscendo dal Nazareno, Martina attacca direttamente i "vincitori" delle elezioni. "Ancora adesso leggo dichiarazioni totalmente irresponsabili e superficiali da parte delle altre forze politiche, persino irrispettose verso il lavoro del Colle di queste ore. Qui c'è da dare certezze al paese con un governo che blocchi l'aumento Iva e loro continuano a giocare al gatto e al topo. E' davvero incredibile, il Paese non si merita tutto questo".

Nel pomeriggio, i colloqui di Mattarella proseguono con la delegazione di Liberi e Uguali. Pietro Grasso, al termine del faccia a faccia col presidente, chiarisce la posizione di LeU: "I nostri voti, anche se non sono dirimenti, mai a disposizione di una maggioranza che coinvolga forze di centrodestra". A seguire, salgono al Colle i rappresentanti delle Autonomie. "Abbiamo offerto i nostri otto voti per un eventuale governo del presidente", spiega poi la presidente del gruppo Juliane Unterberger.

Emma Bonino, a nome del Gruppo Misto, dichiara di aver "espresso al presidente della Repubblica viva preoccupazione sulla procedura anti-democratica in caso di elezioni super anticipate. Non sfuggirà che con elezioni a luglio o a ottobre è chiaro che potranno presentarsi solo Pd, M5s e centrodestra, mentre tutti gli altri saranno esclusi per le procedure previste: firme, candidature, tempi".

Entro le 18 sono attesi i colloqui di Mattarella con i presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico e Elisabetta Casellati.