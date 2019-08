Mattarella: la crisi va risolta in tempi brevi. Martedì nuove consultazioni

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al termine delle consultazioni ha chiesto ai partiti tempi rapidi per la soluzione della crisi. Nuove consultazioni già martedì prossimo e il segnale che arriva dal Quirinale è molto chiaro: o tra cinque giorni ci sarà un accordo oppure le Camere verranno sciolte e si andrà a nuove elezioni politiche. Nelle parole del Capo dello Stato si intuisce che non c'è soltanto il dialogo tra M5S e Pd, che è certamente quello principale, ma resta aperto anche il forno con la Lega.



Mattarella: martedi' nuove consultazioni - "Svolgero' nuove consultazioni che inizieranno nella giornata di martedi' prossimo per trarre le conclusioni e assumere le decisioni necessarie". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine delle consultazioni al Quirinale.

Mattarella: partiti prendano decisioni sollecite - "Il ricorso agli elettori e' necessario se il parlamento non e' in grado di esprimere una maggioranza di governo. Mi e' comunicato che sono state avviate iniziative tra partiti. Ho il dovere di richiedere decisioni sollecite". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine delle consultazioni al Quirinale.

Mattarella: governi con fiducia o voto - "Sono possibili solo governi che ottengono la fiducia del Parlamento con accordi dei gruppi su un programma per governare il Paese, in mancanza di queste condizioni la strada e' quella delle elezioni". Lo ha detto Sergio Mattarella al termine delle consultazioni.

Mattarella: crisi va chiusa in tempi brevi - "Con le dimissione di Conte che ringrazio con i ministri s'e' aperta la crisi con una rottura polemica tra i due partiti. La crisi va risolta in tempi brevi come richiede un grande Paese come il nostro". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine delle consultazioni al Quirinale.

Le dichiarazione del Presidente Mattarella al termine delle consultazioni

«Con le dimissioni presentate dal Presidente Conte – che ringrazio, con i ministri, per l’opera prestata - si è aperta la crisi di governo, con una dichiarata rottura polemica del rapporto tra i due partiti che componevano la maggioranza parlamentare.

La crisi va risolta all’insegna di decisioni chiare; e in tempi brevi.

Lo richiede l‘esigenza di governo di un grande Paese come il nostro. Lo richiede il ruolo che l’Italia deve avere nell’importante momento di avvio della vita delle istituzioni dell’Unione Europea per il prossimo quinquennio. Lo richiedono le incertezze, politiche ed economiche, a livello internazionale.

Non è inutile ricordare che, a fronte di queste esigenze, sono possibili soltanto governi che ottengano la fiducia del Parlamento, in base a valutazioni e accordi politici dei gruppi parlamentari su un programma per governare il Paese.

In mancanza di queste condizioni la strada da percorrere è quella di nuove elezioni. Si tratta di una decisione da non assumere alla leggera - dopo poco più di un anno di vita della Legislatura - mentre la Costituzione prevede che gli elettori vengano chiamati al voto per eleggere il Parlamento ogni cinque anni. Il ricorso agli elettori è, tuttavia, necessario qualora il Parlamento non sia in condizione di esprimere una maggioranza di governo.

Nel corso delle consultazioni appena concluse, mi è stato comunicato da parte di alcuni partiti politici che sono state avviate iniziative per un’intesa, in Parlamento, per un nuovo governo; e mi è stata avanzata la richiesta di avere il tempo di sviluppare questo confronto.

Anche da parte di altre forze politiche è stata espressa la possibilità di ulteriori verifiche.

Il Presidente della Repubblica ha il dovere – ineludibile - di non precludere l’espressione di volontà maggioritaria del Parlamento, così come è avvenuto – del resto - anche un anno addietro, per la nascita del governo che si è appena dimesso.

Al contempo, ho il dovere – per le ragioni che ho esposto – di richiedere, nell’interesse del Paese, decisioni sollecite.

Svolgerò quindi nuove consultazioni che inizieranno nella giornata di martedì prossimo per trarre le conclusioni e per assumere le decisioni necessarie.»



Assemblea M5S dà mandato a incontrare delegazione Pd - L'assemblea dei gruppi M5S, a quanto si apprende, ha dato mandato per acclamazione al capo politico Luigi Di Maio e ai capigruppo Stefano Patuanelli e Francesco D'Uva ad incontrare la delegazione del Pd.



LA PRECISAZIONE DEL M5S - "Il taglio dei parlamentari è il presupposto per il prosieguo della legislatura e per darle solidità". È il ragionamento che fa Di Maio in queste ore con i suoi, come spiegano fonti qualificate del Movimento 5 Stelle.

Crisi: Di Maio a assemblea, aprire dialogo con Pd su taglio eletti - Luigi Di Maio ha "chiesto all'assemblea del Movimento di aprire interlocuzione con capigruppo del Pd per capire se ci stanno sul taglio dei parlamentari: da li' si apre". E' quanto viene riferito da fonti parlamentari del M5s.



GOVERNO. M5S: INCONTRIAMO PD MA SI PARTE DA TAGLIO ELETTI - "Per noi il taglio dei parlamentari si deve fare ora, non fra 10 anni come chiede qualcuno. È una riforma fondamentale per il futuro del Paese con cui gli italiani risparmieranno mezzo miliardo di euro. Oggi abbiamo presentato 10 punti per noi imprescindibili e, non a caso, il taglio dei 345 parlamentari e' stato fissato come primo punto sia in virtu' dell'importanza che gli attribuiamo sia in virtu' del fatto che manca solo un voto e dunque due ore di lavoro della Camera per portarlo a compimento. Il taglio dei parlamentari e' il presupposto per il prosieguo della legislatura e per darle solidita'. A tal proposito, visto che oggi abbiamo letto dichiarazioni piuttosto vaghe al riguardo e visto che la Lega continua ad essere il partito del boh, vi chiediamo mandato per incontrare la delegazione del Pd per iniziare a parlare del primo punto: il taglio dei parlamentari, sul quale chiederemo chiarezza". Lo ha detto Stefano Patuanelli in assemblea.