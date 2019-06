Mattarella: "Libertà e democrazia incompatibili con chi cerca sempre nemici"

"In ogni ambito libertà e democrazia non sono compatibili con chi alimenta conflitti, con chi punta a creare opposizioni dissennate tra identità, con chi fomenta scontri, con la continua ricerca di un nemico da individuare, con chi limita il pluralismo". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del concerto in onore del Corpo diplomatico offerto al Quirinale in occasione della Festa della Repubblica.

Il 2 giugno "è un appuntamento che rinsalda la adesione leale e il sostegno dei cittadini all'ordinamento repubblicano, nella sua articolazione, allo stesso tempo unitaria e rispettosa delle proprie autonomie, sociali e locali", ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel corso del suo intervento al Quirinale in occasione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica.

Mattarella: solo dialogo fa superare contrasti

"Soltanto la via della collaborazione e del dialogo permette di superare i contrasti e di promuovere il mutuo interesse nella comunita' internazionale", ha detto ancora il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L'Italia, ha proseguito il Presidente, segue e ha seguito nel percorso di integrazione europeo "le indicazioni della Costituzione".