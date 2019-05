Mattarella:"Ok confronto ma va tutelata la solidarietà e i valori della Carta"

L'Italia si basa sui valori della Costituzione, democrazia, diritti, libertà, solidarietà, che vanno tutelati e vissuti ogni giorno. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla Cerimonia di premiazione degli studenti vincitori del concorso "I doveri della Costituzione" che si è tenuta oggi al Quirinale. "Nel passato recente" prima del 25 aprile del '45, "l'Italia ha visto il contrario di questi valori: dittatura, soppressione dei diritti fondamentali, guerra, occupazione degli eserciti stranieri. La resistenza e la liberazione hanno avviato il percorso da cui è nata la Costituzione. I valori della Costituzione sono quelli che tengono unito il Paese.

Il Paese contiene, come è naturale e come è bene che sia, tante opinioni e tanti interessi diversi, è bene che vi sia un confronto e una dialettica di posizioni, ma quel che tiene unito tutto è il complesso dei valori della Costituzione". Per il Capo dello Stato "la Costituzione è un grande risultato che va preservato e tutelato, la democrazia è una condizione che va continuamente alimentata da impegno nuovo, da convinzione e dedizione. I valori della Costituzione vanno vissuti perché non rimangano un quadro da ammirare". La carta "va vissuta nei comportamenti di ogni giorno e questo è importante per voi ragazzi, i valori e i doveri costituzionali dovete sentirli sempre vostri". "Il modo migliore per tutelare la libertà e i diritti - ha concluso Mattarella - è la solidarietà, che rende concreti i diritti per tutti quanti. Un Paese pieno di solidarietà vive meglio".