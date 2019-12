Quirinale, Mattarella premia 32 "eroi del quotidiano"

Eroismo, soccorso, tutela dei minori e dell'ambiente, così si diventa eroi nazionali

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito, motu proprio, trentadue onorificenze al Merito della Repubblica Italiana a cittadine e cittadini che si sono distinti per atti di eroismo, per l'impegno nella solidarieta', nel soccorso, nella cooperazione internazionale, nella tutela dei minori, nella promozione della cultura e della legalita', per le attivita' in favore della coesione sociale, dell'integrazione, della ricerca e della tutela dell'ambiente.

E' quanto si legge in una nota del Colle.