Matteo Renzi boom: libro più letto in Italia e presentazioni sold-out

Matteo Renzi spopola in libreria. La sua ottava fatica letteraria Un'Altra Strada è già best-seller nonché libro più venduto in Italia, e le presentazioni sono un trionfo all'insegna del tutto esaurito.

L'ex Presidente del Consiglio ed ex segretario Pd sembra insomma vivere una nuova primavera di popolarità che lo eleva al di sopra delle diatribe sulle primarie per la segreteria dem, che al momento dividono la base e i vertici in opposte fazioni nell'ennesima guerra fratricida interna al Partito Democratico.

Un'Altra Strada - Idee Per Un'Italia Di Domani, edito da Marsilio, rappresenta una sorta di "manifesto programmatico" del senatore Pd, ma costituisce soprattutto una specie di breviario per i suoi fedelissimi (piuttosto numerosi a giudicare dalle presentazioni sold-out, e per giunta in sedi alquanto capienti), i quali attendono da anni una sua discesa in campo in solitaria, e che egli prenda "un'altra strada", per citare il titolo del suo libro.

Sicuramente l'ex Presidente del Consiglio appare rinvigorito dai bagni di folla e risponde con platee gremite di persone adoranti ai detrattori (esterni e interni al Pd) che lo vorrebbero ormai finito e rottamato. Matteo Renzi ha ancora qualcosa da dire nell'agone politico italiano, e soprattutto può ancora contare su un possibile futuro ai vertici istituzionali? Se si dovesse rispondere giudicando dal riscontro del suo libro e dagli stuoli di affezionati che pendono dalle sue labbra a ogni presentazione di Un'Altra Strada, la risposta sarebbe senz'altro più che affermativa.