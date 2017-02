Matteo Renzi, la DC 4.0 e la minestra riscaldata

Matteo Renzi e' ,fra i politici di nuova generazione ,sicuramente quello ha dimostrato maggiore capacita' di innovare e di rompere schemi . E' anche per questo che l'establishment gli si e' rivoltato contro , a partire dal suo stesso partito , per non parlare del mondo della magistratura , di quello della scuola o della pubblica amministrazione.

Sconfitto per kappao tecnico dal referendum il nostro sembra aver assorbito il colpo ed e' ripartito impavido con due sogni nel cassetto : fare un soggetto politico molto vicino ad un centro destra allargato , una specie di nuova DC , e dare a questo soggetto una carica innovativa cosi da presentarlo come un movimento 4.0 in grado di dare linfa nuova al Paese.

In California e' cosi' andato a cercare idee dai guru dell'high tech come Apple o come il deus di Tesla , quel Musk che pare un marziano per le idee cosi avanzate.

Qui ha lasciato le macerie del Pd dalle quali sono emersi due avversari pronti a competere per la guida della segreteria : il gigante buono Emiliano e l'attuale Guardiasigilli Orlando.

Con tutto il rispetto per i due contendenti e checche' ne dicano i suoi avversari , i due nomi non paiono in grado di preoccuparlo più' di tanto.

Dall'altra parte , leggasi Berlusconi, è ancora meglio a causa della carenza , ormai da tempo , di un leader . Il Cavaliere non ha mai voluto scegliersi un delfino , perche' mai ha trovato un suo clone e ora ne paga le conseguenze.

La galassia dei 5 stelle , nel frattempo, cerca di scavarsi la fossa nelle vicende romane , gestite da un capo vero che sta dietro e un sindaco finto che sta davanti.

Ed allora strada spianata per un agevole ritorno? Assolutamente no l'avversario che sta di fronte a Renzi e' forte , subdolo, capace di entrare nella mente della gente e di condizionarla . Con questa sindrome Renzi dovrà' combattere , il suo nome ? Sindrome della minestra riscaldata. Un qualcosa che non piace a nessuno . Non si sa perché' ma la si evita.

Il nostro Renzi potrà' andare anche nel nuovo Sistema Solare scoperto dalla Nasa a cercare idee , ma se non trova una soluzione per cucinare un qualcosa di veramente nuovo e saporito, sconfiggendo la sindrome che lo avvolge sarà' purtroppo finito.

Se non sarà in grado di rifarsi una nuova verginita' il paese non gli crederà' più.