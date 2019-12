Matteo Salvini ad Affaritaliani.it: "E' ora di dialogare, non di litigare"

"Mai nessun governo con Conte, Di Maio o Renzi, anzi prima vanno a casa meglio è. Chiedo semplicemente che venga ascoltata l'Italia dei produttori sulle emergenze economiche del Paese, per risolvere le quali non si dovrebbe litigare ma dialogare". Matteo Salvini risponde così alla domanda di Affaritaliani.it se la Lega appoggerebbe un governo di unità nazionale per affrontare le varie emergenze del Paese.



LA CONFERENZA STAMPA DI SALVINI AL SENATO

L. elettorale: Salvini, non è priorità e prima si vota meglio è - "Ribadisco che prima si torna a votare meglio è". Così Matteo Salvini in conferenza stampa al Senato. "Le legge elettorale non è una priorità nè mia, nè del Paese", ha aggiunto poi il segretario leghista.

Governo: Salvini, Italia vera scontenta. Su Luna chi vive sondaggi - "A me piacerebbe un governo che ascolta il Paese. Questa manovra scontenta tutti, sono sul piede di guerra tutti, fra tasse, microtasse, burocrazia e problemi della giustizia. Non c'è un italiano soddisfatto, dell'Italia vera. Poi se uno guarda i sondaggi vive sulla Luna, chi vuole vivere sulla Terra è preoccupato". Così Matteo Salvini in conferenza stampa al Senato.

Governo: Salvini, arrogante con Lega. Almeno ascolti categorie - Non ci ascoltano "per presunzione di arroganza" perchè "questo governo pecca di arroganza". Così Matteo Salvini, in conferenza stampa al Senato, ha risposto a chi gli chiedeva perchè, a suo avviso, è rimasto inascoltato il suo appello a collaborare su alcuni temi. "Almeno convochino chi rappresenta gli italiani, almeno convochino le categorie produttive, i sindacati", aggiunge il segretario leghista. "C'è una situazione economica terribile, c'è la nebbia sul Ilva, su Alitalia, oggi è finito in nulla il tavolo al ministero per Conad-Auchan, dove ci sono migliaia di dipendenti a rischio. C'è una situazione della banche precaria, c'è l'edilizia ferma, c'è il mondo dell'automobile fermo, ma il governo si divide sulla commissione banche, sull'autonomia, sulla prescrizione, e non accetta tutti i suggerimenti che arrivano dalla Lega e dal centrodestra. Se non vogliono ascoltare la Lega almeno convochino chi rappresenta gli italiani, quindi, imprenditori, artigiani, sindacati, liberi professionisti", prosegue il segretario leghista. "se il tavolo non vogliono farlo con Salvini e il centrodestra almeno convochino le categorie produttive di questo Paese, perchè veramente ogni giorno è un giorno verso il baratro".

Manovra: Salvini conferma, faremo ricorso a Consulta - "Sui tempi, i contenuti e i modi" di approvazione della legge di Bilancio "faremo ricorso alla Corte costituzionale". E' quanto conferma il segretario leghista Matteo Salvini. "Questa manovra è blindata, noi faremo ricorso alla Corte costituzionale", ha spiegato il segretario leghista. "faremo ricorso sui tempi, sui contenuti, sui modi, sulla mancanza di democrazia e di trasparenza".

Banche: Salvini, facciano nome commissione inchiesta e lo votiamo - "Stanno litigando sulla commissione d'inchiesta sulle banche. Di Maio non può dire che non si fa perchè è colpa di Salvini. Io ho detto 'Ci portino un nome e lo votiamo'". Così Matteo Salvini in conferenza stampa al Senato.

Governo: Salvini chiede dimissioni Fioramonti - "Via i crocifissi dalle classi, tassa sulle merendine, e adesso manca pure un miliardo... Ministro, si dimette come promesso vero?!?". Lo scrive con un tweet il leader della Lega, Matteo Salvini.