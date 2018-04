Governo, Salvini: "Giù dal piedistallo, governo Cdx-M5S in 7 giorni"

Governo: Salvini a Di Maio, vediamoci per farne uno che duri 5 anni

"Lo dico a Di Maio, lo dico da leader del centrodestra, mettiamoci al tavolo. Riforma delle pensioni, riforma del lavoro, riduzione delle tasse, blocco degli aumenti dell'Iva e delle accise, blocco e controllo dei confini e in qualche giorno si da' un governo che dura cinque anni a questo Paese". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini parlando a Trieste. "Se tutti scendono dal loro piedistallo e si parla di cose e non di nomi, non c'e' problema. Il voto molisano ne e' la rappresentazione evidente".

Governo: Salvini a Fico, vediamoci domani

"Con Fico ci incontriamo, spero gia' domani e gli ribadiro' questo: il voto degli italiani e' chiaro, il voto dei molisani e' chiaro come lo sara' tra qualche giorno il voto dei cittadini del Friuli Venezia Giulia quindi partiamo. Si e' parlato anche troppo, le imprese e le famiglie non possono aspettare. Noi siamo pronti, ci sediamo attorno ad un tavolo con gli altri e per cinque anni ricostruiamo questo Paese". Cosi' il leader della Lega Matteo Salvini da Trieste per sostenere la candidatura di Massimiliano Fedriga a presidente del Fvg.

Governo:Salvini,premier anche nome terzo,quarto,quinto

"Ci sono tante persone meglio di Salvini, tante, quindi non dico 'ho vinto e comando io', dico 'abbiamo vinto ma per il bene del Paese siamo disponibili a ragionare con tutti a fare anche altre scelte'. Sarei onorato di essere premier ma se non sono io son contento lo stesso. Bene anche un nome terzo quarto quinto, basta che rappresenti il voto degli italiani e sia indicato dai partiti che hanno vinto e non da quelli che hanno perso". Lo dice Matteo Salvini. "Se indicato dalla Lega, si', puo' essere anche lei volendo", risponde a un giornalista.

Governo: Salvini, spero che tutti i veti cadano

"Spero che tutti i veti cadano". Cosi' Matteo Salvini, segretario nazionale della Lega, oggi a Trieste. "Centrodestra e 5 Stelle governino gia' da questa settimana, ma a guidare il Governo siano i primi arrivati - ha aggiunto il leader della Lega - anche se non dico Salvini o morte. Per me guidare il Governo sarebbe un onore ma non e' un dramma se non succedera'". Ai giornalisti che gli chiedevano se ci potrebbe essere un nome 'terzo', Salvini ha risposto: "anche un quarto, un quinto", purche' sia indicato dalla Lega e porti avanti il programma.

Salvini: penso anche io che con M5s si possa lavorare, ma patti chiari e amicizia lunga

"Sono contento perche' non vedo l'ora di fare ma c'e' un programma, un voto da rispettare, anche io ritengo che con i 5Stelle si possa lavorare bene, pero' patti chiari e amicizia lunga", aveva detto il leader della Lega Matteo Salvini intervenendo a margine del comizio tenutosi ieri sera a Monfalcone, commentando le parole di Di Maio che ha annunciato fara' grandi cose con la Lega.

"Datemi ancora qualche giorno, preferisco attendere ancora un poco piuttosto che sbagliare e dover poi chiedere scusa per anni", ha detto ancora Matteo Salvini durante il comizio elettorale a sostegno di Massimiliano Fedriga, candidato per la Lega alla presidenza del Friuli-Venezia Giulia.