Matteo Salvini non rischia il "trattamento Boffo"

Luigi Di Maio, 31 anni: "Berlusconi, 81 anni, usando le sue tv, continua a mandare velate minacce a Matteo Salvini”. Il nodo del conflitto di interessi non è mai stato sciolto e non riguarda solo l'ex premier, ma anche il M5S, che lo ha rilanciato. Minacce e pressioni su Matteo Salvini dalle emittenti di proprietà del protagonista del filmone di Sorrentino, 48 anni? Occorre manifestare fiducia nell'autonomia e nella correttezza dei giornalisti delle TV Mediaset. E credo che il nuovo leader del centrodestra-che, qualora la Lega trionfasse in Friuli, tornerà a dialogare con Di Maio- non debba temere di subire "trattamenti Boffo", di sallustiana memoria. Salvini ha rinnovato la Lega, che è autonoma, politicamente e finanziariamente, a differenza della gestione, non trasparente, di Bossi, 77 anni, e di Belsito, 47 anni.