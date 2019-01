Matteo Salvini presente all'inaugurazione della nuova sede dell'UGL a Milano

Si è tenuta il giorno 11 gennaio l'inaugurazione nuova sede ristrutturata dell’UGL in via Enrico Annibale Butti 5, a Milano.

Presenti al taglio del nastro il Vicepremier e Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, il Sottosegretario di Stato al Lavoro e alle Politiche Sociali, Claudio Durigon e il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

Paolo Capone, Segretario Generale UGL, ha dichiarato ai microfoni di Affaritaliani.it : “L'UGL ritorna in via Butti, sede storica in cui è presente da oltre quarant'anni, dopo un periodo di ristrutturazione. L'inaugurazione della nuova sede contribuirà certamente a dare un nuovo e rinnovato impegno, a livello territoriale, nella difesa dei diritti dei lavoratori. L’UGL, in tal senso, è costantemente attenta alla tutela della dignità della persona attraverso un ruolo più moderno del sindacato, volto a individuare e ridurre le tante forme di precarietà che attanagliano in particolar modo le giovani generazioni”.

"L’inaugurazione di una nuova sede sindacale costituisce una bella giornata, in un momento come questo, in cui il Governo che rappresento sta facendo tanto nella difesa del lavoro con il Decreto Quota 100. Auguroall'UGL di continuare nel suo impegno quotidiano nell'essere l'altro sindacato sempre fuori dal coro", ha dichiarato Matteo Salvini.

Claudio Durigon, Sottosegretario di Stato al Lavoro e alle Politiche Sociali, ha commentato ad Affaritaliani.it: "La nuova sede dell'UGL nella periferia milanese rappresente un luogo estremamente importante per i cittadini, con cui stringe da sempre un legame molto forte, perché incarna una risposta concreta al disagio sociale".

Daniela Ballico, Segretario UGL Milano, all'inaugurazione ha espresso entusiasmo nei confronti della riapertura della nuova sede dell'UGL a Milano, dichiarando: “La nuova sede di Milano è lo specchio del continuo impegno profuso nella costruzione quotidiana di un sindacato moderno e propositivo che sa riconoscere il giusto valore alle professionalità e alle competenze di tutti i lavoratori”.