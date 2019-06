Mef, mandato a banche per nuovo Benchmark Btp a 20 anni

Il ministero dell'Economia comunica di aver affidato a Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese, Morgan Stanley & Co Int. PLC, NatWest Markets Plc, Nomura Int e Société Générale Inv. Banking il mandato per il collocamento sindacato di un nuovo benchmark a 20 anni Btp, scadenza primo marzo 2040.

La transazione sarà effettuata nel prossimo futuro, in relazione alle condizioni di mercato. E' quanto si legge in una nota Mef.