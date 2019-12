Meloni: "Con mia figlia Ginevra e il mio compagno il Natale è perfetto"

«Ho sempre adorato il Natale, anche se, essendo cresciuta senza padre, mi sembrava sempre che mancasse qualcosa... Eravamo noi cinque il 25 dicembre: mamma, mia sorella Arianna, io, nonna e nonno. Eravamo felici, ma mi sarebbe piaciuta una di quelle tavolate numerose con 15, 20 parenti intorno. Da quando c’è mia figlia Ginevra, però, è davvero meraviglioso. È il Natale perfetto, con tutta la sua magia e lo stupore che solo i bambini conservano». Giorgia Meloni, per un giorno depone i panni di leader di “Fratelli d'Italia” e indossa quelli di mamma in una intervista esclusiva al settimanale Chi, in edicola da martedì 24 dicembre.

Con lei, per la prima volta la figlia Ginevra e il compagno Andrea Giambruno, autore di Stasera Italia e conduttore del Tgcom Mediaset. «Andrea ha una grande pazienza, è vero. In realtà, però, solo da tre mesi vive con noi stabilmente a Roma», svela Giorgia Meloni a Chi. «Prima faceva su è giù dagli studi Mediaset di Milano, dove è nato e dove vivono i suoi genitori. Ci vedevamo solo nel weekend, ma anche adesso, con i suoi orari e il mio lavoro in giro per l’Italia, riusciamo a stare poco insieme».

Per la prima volta Giorgia Meloni parla anche della sua sfera privata, rivelando un lato inedito. «Io non voglio fare il maschio nella dimensione privata. Se all’esterno devo farmi valere per forza come leader, nel privato mi piace essere protetta e coccolata. Tra i due sono io la più accondiscendente. In passato però ho avuto seri problemi. Alcune relazioni difficili da gestire, con uomini che non mi perdonavano il mio ruolo, anzi, spesso me la facevano pagare. C’era una sorta di rivalsa, di rabbia. Andrea, invece, non ha mai avuto questo problema, è il mio primo tifoso».

E alla domanda sul perché non siano ancora sposati, nonostante lei rappresenti un partito fortemente legato ai valori della famiglia risponde: «Intanto perché tu possa sposarti qualcuno deve chiedertelo… In ogni caso non porto avanti le mie posizioni politiche pensando al mio interesse personale. Non sono sposata, ma sono comunque convinta che lo Stato debba privilegiare le coppie che lo fanno, per la responsabilità che si prendono. Io voglio una società nella quale si sia consapevoli che a ogni scelta corrispondono conseguenze e che non esistono solo diritti. Sono credente, ma le mie posizioni politiche non dipendono da una scelta confessionale. Per esempio, sono convinta della sacralità della vita, laicamente convinta».