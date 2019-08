Meloni: "Stanno rubando il governo". Locatelli (Lega): "Il popolo insorga"

Crisi: Meloni, stanno rubando il governo, pronti alla piazza - "Stanno rubando il governo. Un governo fatto contro la volonta' degli italiani". Lo ha detto il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, nel corso di una diretta Facebook. "Dobbiamo essere pronti a mobilitarci, non solo con la petizione per chiedere 'elezioni subito' e che in poche ore ha raccolto gia' 50 mila firme. Se necessario scenderemo in piazza: dobbiamo far sentire la nostra voce perche' un altro governo fatto solo per massacrare gli interessi e i diritti degli italiani non ce lo possiamo permettere", ha concluso Meloni.

GOVERNO: LOCATELLI, 'ESECUTIVO PD-M5S? SPERO POPOLO INSORGA, NOI PRIMI A SCENDERE IN PIAZZA' - "Ci auguriamo che nell'eventualità che la Lega vada all'opposizione e si formi un nuovo Governo Pd-M5s il popolo insorga il prima possibile. Noi saremo tra i primi a scendere in piazza". Lo ha detto a Palermo il ministro della Famiglia, Alessandra LOCATELLI, a margine di un incontro con alcune associazioni che si occupano di fragilità e disabilità a proposito dell'ipotesi di un governo giallo-rosso.

SICUREZZA: LOCATELLI, 'DECRETI NON VANNO TOCCATI, FOLLIA TORNARE INDIETRO' - "I decreti Sicurezza non vanno toccati. Il Paese è già stato tormentato a sufficienza. Sono, insieme alla Legittima difesa, tra i migliori provvedimenti fatti quest'anno e su questi temi si può solo andare avanti, tornare indietro è una follia. Ci batteremo fino alla fine". A dirlo a Palermo è stato il ministro della Famiglia, Alessandra LOCATELLI, rispondendo ai cronisti sull'ipotesi che un nuovo possibile esecutivo targato Pd-M5s possa cancellare i due decreti Sicurezza.

GOVERNO: LOCATELLI, 'STRADA MAESTRE RESTA VOTO, RIDARE VOCE A ITALIANI' - "La strada maestra resta il voto, bisogna ridare la parola agli italiani il prima possibile. C'è da dare voce a chi ha votato qualche mese e ha già detto come voleva che fosse composta questa maggioranza e ha dato peso alla Lega alle scorse Europee". A dirlo a Palermo a margine di un incontro al Policlinico con alcune associazioni è stata Alessandra LOCATELLI, ministro della Famiglia e delle Disabilità a proposito della crisi di governo e delle trattative in corso tra il Pd e il M5s per la formazione di un nuovo governo.