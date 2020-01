Meloni tra chi può dare una svolta al mondo nel 2020 per il Times

Giorgia Meloni è tra le 20 personalità globali che possono dare una svolta al mondo nel 2020. E' l'importante riconoscimento che arriva dal "The Times". Il prestigioso quotidiano britannico ha inserito la leader di Fratelli d'Italia nell'annuale lista di nomi in grado di cambiare il pianeta nell'anno appena cominciato.

"Sono Giorgia. Sono una donna. Sono una madre. Sono cristiana", è diventato il leit motiv che sta spingendo ancora più in alto la Meloni e il suo partito, secondo quanto scrive il Times, che ritiene sia "nata una stella". Il quotidiano britannico sottolinea come i sondaggi diano Fratelli d'Italia al 10 per cento, con i consensi più che raddoppiati rispetto al 4,4 per cento delle elezioni del 2018. "Continua a rubare voti alla Lega di Matteo Salvini", scrive il Times, che ritiene dunque come Giorgia Meloni e il suo partito possano diventare il vero ago della bilancia della futura politica italiana.

Non solo. Nei prossimi mesi la Meloni si recherà negli Stati Uniti per un viaggio che potrebbe anche portarla a incontrare Donald Trump. Se così fosse, sarebbe una vera e propria investitura per lei e per FdI, che diventebbe il vero interlocutore italiano dei Repubblicani di Washington.